Susana Seleme: Hay un tercio de la población que no sabe por quién va a votar

Fuente: lostiempos.com

La analista política Susana Seleme afirmó, en el programa En Portada, que hay más del 30% de indecisos en la última encuesta, lo que devela que cualquier escenario es posible en los resultados de las elecciones generales del próximo 18 de octubre.

Tras conocer la última encuesta difundida por Ciesmori que es encabezada por el MAS, seguido por Comunidad Ciudadana y por Juntos, la analista observó a detalle la cantidad de personas que podrían votar en blanco o nulo.

“Lo primero que leo en una encuesta de estas con 30% entre indecisos, nulos y no sabe, se me ponen los pelos de punta porque es el tercio de la población que no sabe por quién va a votar. Hay una disminución de 6 puntos, lo cual es una pigricia soberana con relación a lo todas las barbaridades que ha hecho el MAS”, dijo.

Asimismo, lamentó que no existan otras encuestas con las que se puedan comparar los resultados que se obtienen entre los candidatos.

“Todos saben que en otros países donde hay una democracia más o menos perfecta, se da a la población márgenes de comparación, en las encuestas entre demócratas y republicanos oscilan la diferencia entre 4 y 12 por ciento”, afirmó.

Seleme también lamentó que la política “en serio” haya desaparecido y que se prioriza la “política de pacotilla”.

Asimismo, señaló que el problema actual de Bolivia es “más grave”, pues consideró que no existen más partidos políticos.

“No tengo una bola de cristal para decirte qué puede pasar, pero con esos datos lo más probable es que haya una segunda vuelta, ahora bien los que van a votar nulo, los que están indecisos, esos son los que ganan en Bolivia, es más del 30%, con ese porcentaje de indecisos puede pasar cualquier cosa, porque el voto secreto puede ser para Evo Morales o que se lo den a Jeanine, a Camacho”, sostuvo.