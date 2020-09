Suspenden a gobernador de Río de Janeiro por corrupción

La fiscalía acusa a Wilson Witzel de ser la cabeza de una red de corrupción dedicada al desvío de dinero público del área de salud.

De los 15 magistrados que se pronunciaron, Napoleão Nunes Maia Filho, fue el único en votar contra la suspensión argumentando que no se había escuchado a Witzel a quien consideraba que se le estaba «juzgando» «monocráticamente», una labor que debería realizar la Asamblea Legislativa de Río, por haber sido elegido popularmente.

Otros jueces que reafirmaron la cautelar señalaron que las pruebas de la Fiscalía corroboran la «gravedad» del caso y que no puede seguir ejerciendo «un cargo tan importante» una persona que está siendo investigada.

Estou sendo vítima de um processo de linchamento moral. Sem qualquer prova contra mim, fui afastado, em uma decisão monocrática, sem que eu pudesse me manifestar. Provarei que não tenho envolvimento com nenhuma irregularidade. Confio no estado democrático de direito. pic.twitter.com/4zkju6GFWr

— Wilson Witzel (@wilsonwitzel) September 1, 2020