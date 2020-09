Suspenden audiencia del ex guerrillero de las FARC implicado en ataque armado a cívicos en Montero

La audiencia para resolver el pedido de libertad del ex guerrillero de las FARC, Facundo Molares, implicado en el ataque armado a cívicos de Montero que cumplían el paro de los 21 días y que acabó con la muerte de dos personas y más de 60 heridos, fue suspendida esta tarde debido a la falta de notificaciones, según lo determinó el juez de la causa, Róger Salvatierra.

El acto jurídico virtual fue instalado a las 15:30 horas, pero en ese momento quedó en evidencia que no se había cumplido con notificaciones a las partes procesales por lo que la audiencia se suspendió sin fijarse nueva fecha.

En Santa Cruz accedieron al enlace virtual el abogado Saúl Menacho, que defiende a los familiares de las víctimas (Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas) que murieron el 31 de octubre del año pasado atacados por grupos armados afines al MAS que llegaron hasta el Puente de la Amistad. También acudieron otros familiares de los fallecidos.

El abogado Menacho manifestó que en la comunicación virtual aparecieron el padre de Facundo Molares, desde la Argentina, otros familiares, además de personas que apoyan y piden su libertad.

Lo que causó malestar en la defensa y familiares de las víctimas fue la presencia en pantalla de enlaces de diputados del MAS, de la comisión de Derechos Humanos, en apoyo a Facundo Molares.

Menacho asegura que el juez tiene toda la facultad de eliminar a las personas que aparecen en pantalla con enlaces filtrados por no ser parte del proceso. Dijo que Derechos Humanos, ni grupos de seguidores del exguerrillero y del MAS, no forman parte del proceso y no tienen por qué acceder a los enlaces.

En pasados días, cuando se suspendió otra audiencia de pedido de libertad de Facundo Molares, el juez y representantes de la Fiscalía quedaron sorprendidos por la presencia masiva de gente de la Argentina.

“Representantes de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, jamás ni siquiera nos llamaron para preguntar por los familiares de las víctimas, solo ahora aparecen para defender a los que mataron y dejaron heridos a ciudadanos que estaban en el Puente de la Amistad, defendiendo la democracia”, dijo el jurista.

El juez Róger Salvatierra tendrá que fijar nueva fecha para fijar la audiencia de pedido de libertad de Molares y de otros seis detenidos que también buscan su libertad con el argumento de que nada tienen que ver en el hecho y que permanecen detenidos hace más de ocho meses.