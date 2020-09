Tareas inconclusas

Carlos federico Valverde Bravo

El presidente del TSE está muy contento; la “tómbola” para sortear jurados funciona bien y ya tendremos jurados electorales a los que se tendrá, debidamente protegidos con todas las medidas de bioseguridad para recibir a los electores el 18 de octubre.

Hasta ahí vamos bien, lo “formal” se cumple y funciona; lo que falta es que se cumplan las formalidades legales que nos den certidumbre de que los candidatos que participarán en la elección lo hacen en regla.

Me explico: Luis Arce Catacora comentó, en el programa de TV de Enrique Salazar encuestas internas del partido que él representaría (es condicional, hasta que se expidam ñas autporidades pertinentes) y ese fue un “delito electoral”, dado que, el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral dice claramente que “se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”.

No sólo eso, el inciso III del mismo artículo señala que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

El MAS que en un inicio intentó minimizar el hecho, terminó presentando, entre el 15 y 20 de julio, 2 demandas: una acción de inconstitucionalidad concreta ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La intención, de la dirigida al TCP, es (no se ha resuelto) que se declare inconstitucional el artículo 136 (parágrafo 3) de la Ley del Régimen Electoral (026) y, el que se presentó ante del TSE … que se abstenga de emitir criterio sobre el fondo de su delito hasta que el TCP no lo haga”.

Son y fueron chicanas jurídicas y testimonios de cinismo las acciones del MAS, pero de ellos hay que esperar eso; esas acciones sólo reconocen la falta y como tal, acudieron a un Tribunal elegido en tiempos del evismo para detener cualquier acción que los invalide, sabiendo que estos iban a meter a un cajón la demanda hasta que pase la elección, de manera que, vamos a ir a la misma sin saber si el candidato está habilitado legalmente o si va a participar de manera ilegal en las justas electorales más importantes desde 1982.

Digo, si ya sabemos eso, sabemos también que, si una causa que entró en julio 20 y que tiene plazo de 45 días en ser resuelta, a la fecha sobrepasa grandemente esos días, de manera que, lo correcto fuera que el TSE acuda al TCP para “recordarle” que tiene pendiente una demanda de la que puede depender su fallo o resolución (el del TSE) que habilitaría – o no – a uno de los 2 candidatos más importantes de la contienda electoral.

Yo creo que el TSE actúa desde la comodidad de no decir nada, desde la comodidad que puede incomodar luego al país, si acaso el TCP actúa como debe y declara legal el artículo de la Ley Electoral y se inhabilita la candidatura que “ya fue”; situación que simplemente sería una “palada” más de tierra al sistema electoral boliviano que, hay que reconocerlo, trabaja para recuperar el viejo prestigio y evitar siga en el fango en el que lo pusieron los fraudulentos.

Tengo la impresión de que en el TCP están calculando qué hacer… no se va a “tirar a la piscina sin agua”… quiere tantear lo que viene a futuro… al fin de cuentas, buscan defender sus “pegas”…

En tal sentido, planteo 2 hipótesis post elecciones: 1: Segunda vuelta (las posibilidades del MAS casi nulas de triunfo) y sale el fallo justamente porque hay segunda vuelta y lo inhabilitan a Arce. Con eso, en vez de inhabilitarlo lo salvan porque saldrá por el mundo, arrullado por el Socialismo SXXI a decir que el sistema electoral boliviano le impidió ganar la elección…

2: Gana Arce en primera vuelta, que es posible: declaran inconstitucional el artículo, mantienen sus pegas y… Arce entra a gobernar con toda la “legalidad” que necesita.

Por eso es que hay que evitar que el fallo salga después de la elección y eso depende del TSE: simplemente debe exigir que el TCP se ponga a derecho y actúe como correspionde, no se le estápidiendo que hagan un favor a nadie… ellos sabrán lo que determinan… antecedentes hay, por montones, como los del Departamento Beni…donde se soplaron dos centenares de candidatos opositores al MAS, aunque, eso es un detalle… porque la ley está escrita y no hay dónde perderse…

Tarea inconclusa la del TSE… por más que tenga ganas de hacerlo bien… puede no hacerlo por “detalles” como este.

Fuente: eju.tv