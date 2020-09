«Tata» Quispe: Cuando el MAS pierda, al día siguiente citarán a Luis Arce y encarcelarán a Achacollo

El director gubernamental de Coordinación con Movimientos Sociales, Rafael “Tata” Quispe, aseveró este lunes que la Fiscalía y la justicia están actuando con cálculo político y que, al día siguiente de que el MAS pierda las elecciones, seguramente se citará a Luis Arce a declarar por el caso Fondo Indígena y se volverá a encarcelar a Nemesia Achacollo.

“El 18 (de octubre) cuando el MAS pierda las elecciones, al día siguiente lo van a aprehender a Luis Arce o lo van a citar, a Nemesia Achacollo le van a volver a meter a la cárcel. Eso es lo que van a hacer (fiscales y jueces), están calculando”, manifestó.

Quispe dijo que los administradores de justicia están calculando qué ocurrirá en las elecciones. “Son más políticos que los políticos”, sostuvo.

Aseguró también que ha visto la coca “mirando a los achachilas” y que el MAS no volverá al Gobierno, puesto que entre el 70 y 80 por ciento de la población lo rechaza.

Como el MAS no volverá al poder, según Quispe, se va a encontrar justicia en los casos como el Fondo Indígena.

Señaló que mientras tanto la Fiscalía está favoreciendo a los sindicados en ese proceso y no avanza nada en la investigación. Recordó, por ejemplo, que por más de medio año no se convoca a declarar a Luis Arce y hace seis años no existe acusación formal en el caso.