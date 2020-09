Te invitamos a ser parte de nuestro lanzamiento de campaña este domingo 6 de sep…

.... O governo transitório de direita afirma há dias que o MAS está planejando rebeliões para o caso do seu candidato à presidência, Luis Arce , ser...

...MAS-IPSP à presidência da Bolívia, Luis Arce Catacora , se posicionou tuitando sobre as ameaças ao direito ao voto nas redes sociais: "Exigimos respeito... este ejercicio democrático adecuando sus protocolos a las normas de bioseguridad de cada país. — Luis Arce Catacora (Lucho Arce ...

...candidato presidencial y delfín de Morales, Luis Arce , sea derrotado en las elecciones del 18 de octubre. Lee también... El MAS no ha hecho...

npa2009.org | 12 hours ago

...l'élection présidentielle (fixée initialement au 6 septembre) au 18 octobre 2020. Evo Morales et quatre autres responsables – dont Luis Arce, candidat... derrière Luis Arce (MAS) et Carlos Mesa, représentant de la droite classique et prédécesseur d'Evo Morales à la présidence. Les divisions de la droite...

Compartido: 53