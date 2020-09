The Strongest pide que sus jugadores dejen la Verde y la concentración corre peligro

La concentración, que realiza la selección boliviana desde hace 28 días con miras al debut en las eliminatorias de visitante ante Brasil, el 9 de octubre, y de local, contra Argentina, el 13 del mismo mes, corre peligro de suspenderse. La causa es el pedido que hizo The Strongest de que sus jugadores retornen al club para que se entrenen desde este lunes bajo las órdenes de Alberto Illanes, en el reinicio de sus prácticas en el estadio Rafael Mendoza.

Una vez enterados de la solicitud, los 11 futbolistas atigrados, que forman parte del grupo de 31 convocados, comenzaron a realizar gestiones ante la dirigencia y cuerpo técnico de su club para que les permitan continuar el trabajo y así la selección no se perjudique. Hasta el momento, no hay una respuesta a la solicitud y por ello los futbolistas podrían dejar la concentración en las próximas horas.

Si eso sucede, se corre el riesgo de que los otros equipos soliciten también a sus jugadores, pues no están obligados a cederlos hasta recién 10 días antes de los partidos por las eliminatorias (fecha FIFA). Hasta el momento, la Verde cumplió 25 días de trabajo en Santa Cruz y luego desde el jueves se trasladó a La Paz donde comenzó las sesiones de entrenamientos desde el viernes.

El pedido de The Strongest se da cuando aún el reinicio de la temporada de la División Profesional no tiene fecha definida. Ni siquiera se sabe que tipo de torneo se disputará o se continuará jugando el Apertura, que fue paralizado el 21 de marzo cuando se decretó la cuarentena y recién iban 12 de las 26 fechas disputadas. Hasta ese momento, el equipo de Illanes acabó puntero, junto con Always Ready. Ambos suman 21 unidades.

Los jugadores del Tigre que están concentrados son los defensores Álex Arano, Saúl Torres, Gabriel Valverde, José Sagredo y Luis Eduardo Demiquel; y los volantes Rudy Cardozo, Jhasmani Campos, Franz Gonzales, Raúl Castro, Diego Wayar y Carlos Enrique Áñez. De los 31 convocados saldrá el equipo que visitará a Brasil.

Los restantes 25 seleccionados, que se integrarán 10 días antes del debut en las eliminatorias, suman 25, de donde saldrá la base para recibir a Argentina. Este grupo lo forman jugadores de Wilstermann y Bolívar, que el martes y miércoles, respectivamente, comenzarán su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.