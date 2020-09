Transporte paceño rechaza compra de SOAT 2021 y se declara en emergencia

Tras en su último ampliado de la Central Única de Transporte Urbano de La Paz decidió rechazar la compra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2021, debido a que este año no trabajaron y las restricciones continúan; por tanto, se declaran en estado de emergencia.

“De qué vamos a pagar si no hemos trabajado, que entienda el Gobierno y se siente a dialogar y no haga que la gente salga a las calles. Las bases están calientes, ya no creen ni en sus dirigentes porque piensan que estamos mintiendo al transmitir la opinión del gobierno” declaró el ejecutivo sindical Freddy Quispe, según la Red Erbol.

La demanda del sector es que la vigencia del SOAT 2020 se extienda toda la gestión 2021, debido a las condiciones económicas en las que se encuentra el sector del transporte a consecuencia de la emergencia sanitaria y la parálisis que se tuvo desde marzo cuando comenzaron las restricciones.

El dirigente argumentó que el SOAT correspondiente a esta gestión no fue utilizado y aún el transporte sigue restringido de pasajeros y placas.

Quispe manifestó que a este malestar se suma el problema de los créditos, porque los bancos están haciendo subir interés sobre interés y amenazan con quitar los inmuebles y vehículos en una actitud provocadora al sector del transporte.

“Estamos en emergencia, hay una propuesta de realizar un paro de 24 y 48 horas a nivel nacional porque las autoridades de Gobierno nos han engañado con el diferimiento, que solo es un alargue en el cobro de las deudas bancarias”, cuestionó.