Tribunal de FBF desconoce amparo a favor de Blanco

Campeones

viernes, 25 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El Tribunal Superior de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) actuará bajo los reglamentos FIFA, Conmebol y la entidad federativa para resolver las futuras controversias que se planteen en el fútbol nacional, según su presidente Marcos Goitia.

El amparo constitucional que ganó Robert Blanco en un tribunal de Santa Cruz sólo pone en vigencia el estatuto 2017 de la FBF y no reconoce las modificaciones y la aprobación del reglamento que se realizó en noviembre de 2019 en Tarija, ya que los documentos no concluyeron su respectivo trámite en el Viceministerio de Autonomías y, por ende, no se cuenta con la personería jurídica.

En Tarija, el congreso aprobó la renovación de los tribunales de justicia, que ahora serán cuatro: el de disciplina, el superior de apelación, el de resolución de disputas y el de ética. Disciplina y apelación tenían como objetivo reemplazar a los actuales Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) y Tribunal Superior de Disciplina Deportiva, respectivamente, pero con el amparo todo quedó en suspenso.

“No conozco el fondo del amparo, nunca nos pasaron oficialmente. Nosotros dependemos de una pirámide expresa que es la FIFA, Conmebol y la FBF. Para FIFA y Conmebol esos estatutos están vigentes y yo respondo a un tribunal futbolero, imagínense el problema que existirá cuando las personas recurren a un amparo”, remarcó Goitia.

Explicó que si en un futuro cercano se presentan problemas por resolver, el ente punitivo que preside tomará decisiones jurídicas “respecto a lo que nosotros creemos y entendemos con un tribunal deportivo que depende de la FBF en cuanto a sus estatutos de Conmebol y FIFA”.