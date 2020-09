Tuto denuncia que «justicia masista» y gobierno de Añez reactivaron juicio de petrocontratos

El candidato presidencial por la alianza Libre 21 Jorge Tuto Quiroga denunció este sábado que la “justicia masista” y el gobierno transitorio de Jeanine Añez, reactivaron el juicio de responsabilidades por el caso petrocontratos, fijando audiencia de juicio oral en Sucre para el 28 de octubre ante el Tribunal Supremo de Justicia.

“La justicia masista me sigue persiguiendo, ahora con ayuda del gobierno de transición, mientras Evo Morales y su cuadrilla corrupta, quienes huyeron cobardemente, no enfrentan a su propia justicia”, manifestó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Recordó que Evo Morales en persona lo enjuició por explorar el campo Aquío-Incahuasi, donde años después celebró el descubrimiento gasífero. Quiroga indicó que es el único expresidente bajo juicio de responsabilidades, con bienes anotados, sin poder viajar sin permiso judicial y buscando aplicarle una sentencia de nueve de cárcel.

El Tribunal de Juicio fijó audiencia oral para el 28 de octubre a las 15:00 en Sucre. El expresidente entiende que es parte de una estrategia porque el MAS lo quiere “tener clavado en audiencias antes de la segunda vuelta electoral del 29 de noviembre”.

Dijo que lo extraño es que YPFB y el Ministerio de Energía del gobierno de Jeanine Añez mantienen hoy las acusaciones por el caso petrocontratos y el Banco Unión, éste último activado en la gestión del exministro Economía y actual candidato del MAS, Luis Arce Catacora.

Explicó que el Banco Unión – ahora bajo control del ministro de Economía Oscar Ortiz – se mantiene como parte acusadora en el juicio por difamación contra la entidad bancaria, a la que Tuto Quiroga señaló de ser “lavandería de la corrupción” cuando estalló el caso Catler-YPFB por la muerte del empresario Jorge O’Connor en febrero de 2009, quien fue victimado con dineros en su poder que servirían para la coima en favor del expresidente de YPFB Santos Ramírez y de esa manera viabilizar la instalación de la planta separadora de gas de Río Grande en Santa Cruz.

Indicó que el célebre juez René Delgado, quien votó a favor de Evo Morales para habilitarlo como candidato a Senador, ya lo sentenció a casi 3 años por difamación, precisamente por denunciar corrupción del ahora candidato presidencial del MAS.

Quiroga sostuvo que dicha sentencia sigue bajo apelación, pero él mantiene su posición inamovible de hace años: “aquí estoy, aquí me quedo, aquí me entierran o aquí me encierran”. A inicios de gestión el gobierno transitorio retiró varias acusaciones pero guardó silencio ante otros juicios contra opositores como es el caso de Tuto Quiroga.

Añez, a través del Ministro de Gobierno Arturo Murillo, levantó las denuncias en el caso terrorismo liberando de pena y culpa a su actual ministro de Planificación Branko Marinvokic, a quien le facilitó su retorno a Bolivia tras permanecer 10 años en Brasil en su calidad de refugiado político.

Igualmente retiró acusaciones contra el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández por el caso de la masacre de Porvenir y levantó la custodia policial en su domicilio que el gobierno de Evo Morales había instalado mientras cumplía una orden de detención domiciliaria en la zona sur de La Paz.

La gestión de Añez posibilitó también el retorno de otros perseguidos políticos del MAS como Manfred Reyes Villa quien el 6 de septiembre de 2016 fue condenado por el Tribunal Sexto de Sentencia a cinco años de privación de libertad. Reyes Villa retornó en enero de 2020 y pese a tener sentencia salió del país el pasado 2 de septiembre rumbo a Estados Unidos y no se conoce fecha de retorno al país.

Fuente: erbol.com.bo