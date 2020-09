Tuto Quiroga ratifica su campaña y critica al gobierno por no haber sincerado la economía

Fuente: erbol.com.bo

El candidato presidencial de la alianza Libre 21 Jorge Tuto Quiroga aseguró que está en campaña electoral por una obligación de salvar la economía y criticó al gobierno transitorio de Jeanine Añez por no haber sincerado la economía ni investigado la corrupción del MAS.

De esa forma reaccionó pocas horas después que la encuesta “Tuvo Voto Cuenta” difundido por la fundación de Jubileo, que le asignó el 2 por ciento de preferencia ciudadana y un margen de diferencia de 25 puntos con relación al primero y 17 respecto del segundo.

Quiroga dijo que respeta al equipo de Jubileo y ratificó su línea de no comentar ni polemizar con resultados de las encuestas, aunque reiteró su línea crítica hacia el Tribunal Supremo Electoral por mantener un sistema de 10 años montado por el MAS al mando del señor Villalta (Víctor Villalta Hinojosa, director del Sifde) y respaldado por Salvador Romero.

Más allá de esta observación, Quiroga dijo no está buscando pegas ni espacios sino preocupado porque la economía está al borde del colapso por el desfalco del MAS que se farreó el gas, quemó reservas del Banco Central y dejó déficit insostenibles.

En su mensaje difundido por su red social, manifestó que el gobierno de transición no sinceró la información, no investigó la corrupción, ni empezó a arreglar la economía. Aclaro, sin embargo que vaticinar el colapso no es popular sino lo correcto porque es cierto.

Ratificó su propuesta de arrancar con programa de cooperación de 8.000 millones de dólares para ayudar a los pobres, para garantizar empleos, para salvar a pequeñas y medianas empresas, para aliviar al sector informal y para evitar sobresaltos cambiarios.

Quiroga propone proyectar una Bolivia con producción, digitalización, industrialización, con decenas de miles de empleos, fabricando en Bolivia millones de baterías de litio. “Nuestra la propuesta es la única que puede salvar la economía boliviana”, aseveró.

Advirtió que si no se salva la economía, la tiranía populista volverá y si no “buscamos unidad nacional, regresarán. Espero convencer a todos, incluyendo a líderes políticos que nuestra obligación principal es salvar la economía, con unidad para liberar por siempre a nuestra Bolivia del populismo autoritario que destrozó nuestra democracia”.