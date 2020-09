Una familia boliviana es masacrada en Brasil

Planeta

viernes, 25 de septiembre de 2020 · 14:53

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Una adolescente boliviana, de 14 años, que vio morir a su madre y dos hermanos y que también recibió cuatro disparos en un asalto en la propiedad de su familia, en el Estado brasileño de Acre, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños de Rio Branco.

Debido a su estado de salud, se suspendió la cirugía de extracción de las balas. La información fue confirmada al portal de noticias G1, a través de un amigo de la familia.

“Ella permanece en la UCI del hospital, tiene una infección de garganta y estómago y se alimenta a través de una sonda. Se sometió a una endoscopia que encontró esta infección y ahora no se le operará para sacar las balas. Según el médico, la prioridad ahora está en relación con su brazo (lesionado en el ataque). Cuando se recupere y esté en condiciones de hacer la cirugía, primero le operarán el brazo para hacer un injerto óseo, ya que ahora sólo tiene unos hierros”, contó el amigo de la familia de compatriotas.

La muchacha ya fue operada el viernes 18, en emergencias de Rio Branco, pero por seguridad fue trasladada al Hospital de Niños para mantener la estabilidad del cuadro clínico.

Arrestos

La Policía Civil de Acre, por medio del delegado Samuel Mendes, informó que dos hombres fueron detenidos el lunes 14, después de conocido el robo violento, pero uno de ellos terminó liberado y el otro fue trasladado a la cárcel de Rio Branco.

“Se llevaron todo y la vida de mis dos hijos y mi esposa”, contó el padre de la muchacha, un boliviano de 49 años, quien perdió casi a toda su familia en el asalto.

El padre contó que había contratado a los dos sospechosos para trabajar en su casa y que los conocía desde hacía unos cinco años.

Luego de lo sucedido con su familia, se enteró de que los hombres ya habían estado involucrados en otras situaciones de violencia.

“Estamos realmente conmocionados. Yo tenía confianza en ellos, los contraté para trabajar allí en mi propiedad, lo sabía desde hace unos cinco años y lo estudiaron todo, hasta cómo mi esposa se quedaba con el dinero ”, dijo el coterráneo.

«Primero le dispararon a mi madre y luego a mí, luego le dispararon a mis hermanos, que estaba detrás de un árbol», se le escucha contar a la víctima, a través de un audio en el que relató lo sucedido a su padre.

El Consulado de Bolivia en Brasil informó que sigue el caso, pero que por recomendación de la Policía, no podía comentar sobre el proceso.

En un artículo publicado el miércoles 16, el Consulado llegó a decir que no conocía el crimen y que, tras contactar con el equipo informante, intentaría hablar con la Policía para recabar información sobre el caso.

“Pido, por favor, y también hablo con mi país, que (los responsables de la masacre) sean llevados y extraditados al consulado. Somos trabajadores, nunca tuvimos ningún problema, pero a mi familia le dispararon, me quieren tapar la boca, pero no, no me callan. Quiero que se cumpla la ley y que se paguen sus crímenes en Bolivia. Voy a hablar con el gobernador de Bolivia, voy al Ministerio Público, quiero justicia ”, dijo el padre de la familia.