Una muestra de ADN ayuda a cerrar un caso de asesinato en serie que estuvo casi 25 años sin resolverse

Las víctimas desaparecieron bajo circunstancias similares después de visitar una zona conocida por albergar gran cantidad de bares en los suburbios de la ciudad de Perth.

Gracias a muestras de ADN y de fibras procedentes de un vehículo, la Justicia australiana halló culpable a un hombre de asesinar a dos mujeres en la década de 1990, poniendo fin a un caso que permaneció casi 25 años sin resolverse, informan medios locales.

Tras un juicio que duró siete meses, este jueves el Tribunal Supremo de Australia Occidental halló culpable a Bradley Robert Edwards del asesinato de la niñera de 23 años Jane Rimmer y de la abogada de 27 años Ciara Glennon, ocurridos en 1996 y 1997, respectivamente.

No obstante, fue encontrado inocente del homicidio de una tercera mujer, Sarah Spiers, una secretaria de 18 años cuyo cuerpo nunca fue recuperado, por lo que las autoridades dictaminaron que no existían pruebas suficientes para condenar a Edwards por dicho crimen.

