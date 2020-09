US Senator @BernieSanders continuously meddles in my country Bolivia, while codd…

US Senator @BernieSanders continuously meddles in my country Bolivia, while coddling regional tyrants, including the fraudulent and immoral Evo Morales. On behalf of freedom-loving Bolivians, here is my response.

