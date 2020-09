Usaron el cuento del tío para robar a una bebé de un mes

Fuente: Página Siete

Pamela Pomacahua / La Paz

“Por favor devolveme a mi hija, sólo tiene un mes”, fue el clamor de Yandira, de 19 años, una mamá joven que horas antes ayudó a una mujer que le hizo el “cuento del tío” para robarle a la bebé en la zona de Villa Fátima, de la ciudad de La Paz.

Yandira salió ayer en la mañana de su casa junto a su bebé Samanta H.A. en busca de un Registro Civil en la avenida Las Américas, zona de Villa Fátima. La joven bajó a descansar a la plaza Villarroel y una mujer desconocida le pidió sentarse a su lado.

La mujer, de aproximadamente 40 años, inició una conversación amena y poco a poco se ganó la confianza de la joven mamá, a quien incluso invitó un plato de comida.

Yandira relató que la ladrona le dijo: “Estoy viniendo del hospital. Mi hija tuvo su bebé, pero no lo quiere”. Luego la mujer pidió a la joven que la acompañara al banco, donde supuestamente tenía que realizar una transacción y ella accedió a la solicitud.

Al salir del banco la sospechosa le comentó que se sentía mal y que tenía un dolor de cabeza, y pidió a Yandira que le compre unas pastillas. “Yo quería cargar a mi bebé, pero ella no lo permitió. Me dijo: ‘dejala, yo la voy a agarrar’. Yo no quería dejarla, pero la dejé. He ido a la farmacia. He tardado 30 segundos en comprar la pastilla. He salido y ya no había nada, busqué, pero no había nada”, relató Yandira.

El reloj marcaba las 12:10. Yandira contó con la voz acongojada que buscó desesperadamente a la mujer. Una persona que se encontraban en el lugar le dijo que la señora había abordado un vehículo negro tipo taxi y que se fue por la parte de abajo.

La Policía llegó al lugar y trasladó a la joven mamá a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que presente la denuncia.

Búsqueda

La jefa de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Felcc, Gabriela Coca, informó que la Policía revisó las cámaras de seguridad de las avenidas Las Américas y Tejada Sorzano de la zona Villa Fátima. “Activamos el protocolo de búsqueda de la bebé. Ya se coordinó con Migración y están realizando los patrullajes. Si ven algo sospechoso por favor comuníquense con la línea 110 o 120”, pidió Coca.

Samanta H.A., la bebé de Yandira, vestía una chompa y gorra verde, buzo, medias rojas, y estaba envuelta en una franela verde y celeste, y en un aguayo. Según la víctima, la delincuente tenía aproximadamente 40 años. Vestía un buzo negro, una chamarra y zapatillas del mismo color. Lo que resalta de la mujer es que tenía un mechón blanco.

El director de la Felcc, Iván Rojas, presentó anoche el identikit (retrato hablado) de la mujer que robó a la bebé. “Presenta un mechón blanco en el lado derecho. Presenta dos cicatrices en la muñeca izquierda de 1,5 a 2 centímetros, aproximadamente. Tendría entre 40 y 45 años, una estatura de 1,50 a 1,55 metros”.