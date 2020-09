Valverde: «Mesa es el único que puede enfrentar a Arce»

«Carlos Mesa es el único que puede, le guste o no a la gente, enfrentar a Luis Alberto Arce Catacora», expresó Valverde.

Fuente: Unitel

De acuerdo a la última encuesta de Ciesmori para Unitel, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana subió en la intensión de votos de 24% a 33%, llevándose casi en su totalidad los votos de Jeanine Áñez, según el analista político, Carlos Valverde.

«Carlos Mesa es el único que puede, le guste o no a la gente, enfrentar a Luis Alberto Arce Catacora», expresó Valverde a tiempo de mencionar que si Mesa logra un empuje de 4 o 5 puntos más en Santa Cruz y superar como lo está haciendo en La Paz, «cuidado que la gane la elección».

De igual manera, Valverde expresó que aunque no está seguro de votar por Mesa pero si lo hace lo hará «con la nariz tapada» es porque entiende el voto útil, «el voto que me sirve a mí, no le sirvo a él», dijo al puntualizar que en su caso particular le garantizaría que no lo dejarán sin trabajo y no sacarán del país.

Agregó que quien crece de verdad y con grandes posibilidades en la recta final es Carlos Mesa, de acuerdo a la tendencia de la intensión de voto.