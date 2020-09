Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde en la red.- La renuncia del presidente del TED, Saúl Paniagua no es buena señal a 23 días de las elecciones; ojalá no sea nada grave. Reflexiones importantes en tiempo electoral, los fanatismos generan situaciones poco democráticas. El problema con los fanáticos es que son delirantes que al estar aferrados a su idea, no pueden cambiar de tema y, consecuentemente, no pueden cambiar de opinión.