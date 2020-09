¡Vamos Bolivia!

#DiaInternacionalDeLaDemocracia https://t.co/bkbqkRbcdM

Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert por Carlos D. Mesa Gisbert

MacLean dice que Camacho “ha terminado su carrera electoral” y es momento del desprendimiento erbol.com.bo | 23 hours ago ...de unirse a un candidato del occidente, que en este caso debe ser Carlos Mesa. MacLean destacó que "no es poca cosa" que Camacho haya acumulado un 10... candidatos de occidente, y como no se unirá a Luis Arce, la opción es Carlos Mesa. Señaló para Camacho no sería "bajarse" de la candidatura", sino... Compartido: 2.2K

Encuesta Página 7: Áñez baja e iguala con Camacho, Mesa a 3% de Arce www.cabildeodigital.com | 6 hours ago ...siendo el Movimiento Al Socialismo secundado por Comunidad Ciudadana. Si acaso se llegase a un balotaje presidencial, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana..., mismo que fue encargado a Mercados y Muestras que formularon la pregunta "Y si hubiera una segunda vuelta entre Luis Arce y Carlos Mesa, ¿por quién... Compartido: 1.4K

Arce y Mesa continúan disputándose el primer lugar, según la encuesta de Mercados y Muestras correodelsur.com | 8 hours ago ...Luis Arce Catacora (MAS) y Carlos Mesa (CC), los candidatos con más apoyo. Archivo El candidato del MAS Luis Arce Catacora va camino a consolidar el... paceño. El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por su lado, tiene el 22% del apoyo de los electores, un punto menos que hace un mes (23... Compartido: 814

Ernesto Suárez coordinará la campaña de Juntos en el oriente | EL DEBER eldeber.com.bo | 8 hours ago ...debajo de Luis Arce (MAS), con el 26,2%, y de Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), con el 17,1%. ;... Bolivisión, Jeanine Áñez se encontraba en tercer lugar en intención de voto, con el 10,4%. Estaba por debajo de Luis Arce (MAS), con el 26,2%, y de Carlos... Compartido: 224

Carlos Mesa habla sobre su candidatura presidencial www.redbolivision.tv.bo | 8 hours ago ...En el espacio de entrevista de ''Al Día'' hablamos en compañía del candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa quien nos habla en... Compartido: 184

ASÍ COMENZÓ EL GOLPE DE ESTADO www.primeralinea.info | 8 hours ago ...Durante el día Carlos Mesa se sacaba fotos con las cenizas de Roboré, y por las noches los muchachos de Fernando Camacho, volvían a incendiar la... pase más el tiempo", expresaba el candidato Carlos Mesa. "Hago responsable a Evo Morales y su Gobierno por esta situación. Sabemos que hay... Compartido: 179

Carlos Mesa asegura que no caerá en polémica con sus adversarios www.redbolivision.tv.bo | 6 hours ago Carlos Mesa asegura que no caerá en polémica con sus adversarios - ''La gente quiere propuestas, no peleas'', aseguró el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana Compartido: 131

Arce acepta debatir pero con todos los candidatos elpais.bo | 1 hour ago ...todos los candidatos y de todos los frentes políticos pero no con una sola persona como lo planteó el aspirante presidencial Carlos Mesa. "Lo... que pone a Bolivia en una situación de peligro. El pasado 11 de marzo, Carlos Mesa lo invitó a debatir sobre los programas que ofrecen para... Compartido: 127