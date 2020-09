Vinculan a 54 personas con la estafa de respiradores

Los legisladores aseguran que no son respiradores sino resucitadores. Los equipos chinos no fueron testeados como correspondía

Marco Antonio Chuquimia Huallpa

Fuente: El Deber

La Comisión Especial Mixta de Investigación de la compra de respiradores, insumos y equipos para la atención de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus concluyó que en todos los procesos hubo irregularidades y hay 54 personas involucradas cuyos nombres serán enviados al Ministerio Público.

“Son 54 veces que se habla de las personas que no son las mismas, se habla en diferentes momentos de los procesos, nosotros en realidad no podemos hablar de culpabilidad mientras no se demuestre lo contrario”, explicó el presidente de esta instancia, Ciro Zabala (MAS).

En mayo, la Asamblea decidió conformar esta comisión mixta para que investigue estos casos y en este tiempo, según dijo el senador Zabala se convocó a varias autoridades del Órgano Ejecutivo y no asistieron, entonces se decidió derivarlos a la justicia ordinaria por incumplimiento de deberes. El senador masista no dijo qué autoridades ignoraron las convocatorias.

Según el senador, la Asamblea será convocada hasta el próximo miércoles para presentar su informe que luego será remitido al Ministerio Público, la Contraloría y la Felcc que deben encargarse de la investigación penal.

Los datos

La comisión investigó el caso de los 170 respiradores españoles y las entidades le facilitaron la información requerida. Dicho caso fue denominado Respiradores I; sin embargo, a medio proceso aparecieron 324 respiradores de fabricación china con el mismo problema, constituyendo el caso Respiradores II.

Los dos grupos de respiradores, españoles y chinos, llegaron al país casi al mismo tiempo pero no se informó oportunamente sobre los segundos equipos.

Con la experiencia clínica de Zabala, afirmó que, en el caso del equipo español, se trata de resucitadores y no de respiradores cuyo precio en el mercado nacional es de $us 400 pero fueron adquiridos en $us 28.000 cada uno. En cuanto a los equipos chinos, nunca hubo un testeo cuando fueron entregados y solo en una revisión superficial se estableció que de los 324 equipos 76 no funcionan y otros eran defectuosos.

El presidente de la comisión también reveló que hubo manipulación incluso con la participación de organismos internacionales y recordó que el Gobierno dijo que técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) participaron en la elaboración de las especificaciones técnicas. “Lo que sucedió es que el Gobierno designó personal y los hizo pasar como técnicos del BID con permiso de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem)

El oxígeno

Los legisladores también investigaron la falta de oxígeno, principalmente en el occidente del país. Según Zabala, hay una decena de empresas que fabrican oxígeno medicinal en Bolivia. Estas empresas hicieron llegar documentos en los que explican las razones del por qué dejaron de producir este elemento.

La comisión, afirmó Zabala, tiene documentos que permiten revelar que el Gobierno entregó el monopolio de la producción de oxígeno medicinal a una sola empresa y que ese fue el origen del déficit en el suministro y no el bloqueo de carreteras por organizaciones masistas, porque se dejó de producir el insumo en el mes de mayo, cuando no había conflictos en el país.

Dijo que la empresa que monopolizó la producción de oxígeno es una trasnacional que tiene juicios penales en otros países. Esa documentación también será remitida al Ministerio Público que debe investigar lo que sucedió en ese caso.