Vivanco: «No hay evidencias para acusar a Evo de terrorista»

viernes, 11 de septiembre de 2020 · 20:54

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco confirmó en el programa En Portada el informe que presentó en las últimas horas esta institución y aseguró que no existe pruebas suficientes para procesar por terrorismo al expresidente del Estado Evo Morales.

“Creemos que no hay suficiente evidencia y parece que no hay prueba alguna que pueda imputar al expresidente para justificar un cargo tan grave como el de terrorismo efectivamente hay una grabación telefónica que aparentemente no está totalmente demostrado en el expediente podría ser efectivamente la voz llamando a cercar las ciudades No hay una correlación entre00 esas frase que aparece atribuidas al ex presidente Evo Morales y actividades concretas que puedan calificarse como actos terroristas”, dijo Vivanco