Vivas, ante el reto de ser el DT que más puntos suma en Copa

martes, 15 de septiembre de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Claudio Vivas se puso una vara alta por superar: sumar los 12 puntos que están en disputa en el Grupo B de la Copa Libertadores y ser el técnico que más unidades acumuló al frente de un equipo de Bolívar, en las 34 versiones que participó el cuadro académico en el torneo internacional.

Durante los días previos, Vivas dejó en claro que su objetivo no sólo es ganar en condición de local. En una conferencia de prensa se le consultó si además de ganar los nueve puntos en La Paz, el compromiso clave para sumar era con el argentino Tigre, el DT comentó que “no podemos decidir qué partido vencer, queremos ganar los 12 puntos. Nuestra ambición es conseguir triunfos de local y jugar bien de visitante. En Paraguay fue aceptable nuestro rendimiento, pero no fue suficiente porque clasifica el que más puntos tiene. Hay que sacar unidades de visitante para llegar a una cifra aproximada de pasar a segunda fase”. Los mejores rendimientos de la Academia en fase de grupos fueron tres, todos con 13 puntos obtenidos.

El primero fue el equipo de Ramiro Blacut, que en 1979 obtuvo esa cantidad de unidades en el grupo que compartieron frente a Wilstermann y los elencos paraguayos de Olimpia y Sol de América.

El peruano Moisés Barack dirigió a los celestes en la Copa de 1986, los bolivaristas totalizaron 13 unidades y fueron superiores a Wilstermann, Universitario de Deportes y la Universidad Técnica de Cajamarca. Con Barack encabezando, Bolívar clasificó en esta versión por primera vez a las semifinales de la Copa Libertadores.

La tercera mejor versión del cuadro paceño la tuvo el equipo que dirigió Luis Orozco en 1998. Bolívar salió primero en su serie al derrotar a Oriente y los representantes uruguayos de Nacional y Peñarol.

Otro buen puntaje de la Academia en el torneo internacional es el conseguido por el argentino José Omar Pastoriza (1994), que dejó en el camino a The Strongest; además de Minervén y Marítimo de Venezuela. Bolívar totalizó ese año 12 puntos. En la era Baisa, los bolivaristas tienen como mejor campaña el del español Xabier Azkargorta en 2014. Los celestes ganaron el grupo con 11 unidades dejando al margen al León de México, Flamengo y Emelec de Ecuador. Posteriormente ese equipo llegó a las semifinales de la Copa.

“El miércoles no se decide nada, buscaremos el partido con una presión alta para quitarles la pelota. Los brasileños tienen equipos muy técnicos y a partir de esa situación te generan peligro. Si el resultado no es el deseado hay tres partidos más para buscar la clasificación. No es ganar o perder el miércoles, queremos vencer para soñar con la clasificación a la segunda fase”, dijo Vivas.

A la Academia le quedan dos juegos de local (Palmeiras y Guaraní), mientras que realizará dos visitas (Tigre y Palmeiras). En el momento es tercero en su grupo con tres unidades, el mismo puntaje que el equipo paraguayo y tres menos que los brasileños que son punteros.