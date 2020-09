Vocera del MAS: la renuncia de Añez «está en función al libreto de la derecha»

Nacional

jueves, 17 de septiembre de 2020 · 22:42

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La vocera de Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, sostuvo la noche de este jueves que la renuncia de Jeanine Añez a la candidatura presidencial “está en función al libreto de la derecha” y que la dimisión de la líder de Juntos no cambiará la agenda de trabajo del partido azul

“(La dimisión) creo que está en función al libreto de la derecha boliviana, ha esbozada desde hace bastante tiempo ese libreto, se está materializando y tiene que ver con alianzas en torno al odio en torno al único partido del pueblo”, dijo la también exministra de Evo Morales en Unitel.

La presidenta Añez renunció este jueves a su candidatura presidencial con un llamado a la unidad de los bolivianos para que en las elecciones generales del 18 de octubre no gane el Movimiento Al Socialismo (MAS), que estuvo 14 años ininterrumpidos, y para garantizar la vigencia de la democracia y la libertad en el país.

Paco también dijo que Añez se haya bajado de la carrera electoral no cambiará la agenda política del MAS, cuando faltan un mes para las elecciones generales. “Nosotros no vamos a cambiar nuestra agenda de trabajo, porque nuestra agenda no tiene que ver con intereses mezquinos, no que ver con intereses del odio sino nuestra propuesta del IPSP-MAS es la integración, es la unidad es el bien común”, añadió.