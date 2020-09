Volvieron las visitas al penal de Palmasola

“Estábamos muy tristes, todo era incierto y ahora por fin vamos abrazar a nuestros familiares que están presos”, dijo una mujer cuando la mañana del miércoles ingresaba a la cárcel de Palmasola, después de casi siete meses de restricciones por la pandemia del Covid-19.

El 15 de marzo fue el último día que se permitieron visitas a la cárcel más poblada del país, con unos 6.000 privados de libertad.

La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario dio luz verde de forma experimental para el ingreso de visitas, de acuerdo a la numeración de la cédula de identidad. El miércoles entraron los portadores de carnés que acababan en 5 y 6, mientras que el jueves les tocó al 7 y 8, para evitar aglomeraciones.

Los guardias del penal controlaron que las visitas tengan barbijo, máscara facial y guantes.

El ingreso fue prohibido a personas mayores de 50 años de edad, a niños, a mujeres embarazadas y a los que tienen enfermedad de base.

“Tengo preso a mi hijo, no podía verlo, ahora lo abrazaré, me da mucha alegría aunque esté detenido”, dijo una mujer. Otro señor que formaba fila para entrar dijo que “lo importante es que en Palmasola ya no hay contagios de Covid-19 y que los privados de libertad están a salvo”.

El gobernador del penal, coronel Fernando Céspedes, informó que el ingreso de las visitas de ayer fue de 9:00 a 13:00. La Policía dispuso de mayor número de agentes para realizar los controles.

Los víveres que llevaban las visitas fueron dejados en la puerta principal y los policías se encargaron de hacerlos llegar a los pabellones. También desde el miércoles se puso en funcionamiento el detector de metales en la puerta principal para evitar que las personas traten de ingresar con algún objeto o sustancia controlada.

Palmasola se convierte en el primer recinto del país en abrir las puertas a las visitas, las cárceles del resto del país siguen con las medidas de restricciones por el Covid-19.

Durante la pandemia, en Palmasola murieron 14 varones afectados por el nuevo coronavirus. Hubo 100 reclusos infectados y 60 recuperados.