Voto decisivo en Argentina, entre las quejas por inhabilitados y la sombra del fraude

La votación en Argentina -país que concentra un tercio del patrón electoral en el extranjero- se alista entra quejas de compatriotas por la cantidad de inhabilitados y las observaciones a funcionarios que participaron en los comicios anulados de 2019. Analistas coinciden en que en un panorama tan polarizado, el voto de los bolivianos residentes en 30 países podría decidir si se va a una segunda vuelta o no.

“La influencia del voto en el exterior, en las anteriores elecciones, ha sido significativa -sobre todo el de Argentina- porque contribuyó hasta en 2% en la votación del MAS. Se podría decir que tiene gran influencia cuando hablamos de una elección muy cerrada o con una diferencia muy cercana entre los dos primeros contendientes”, indicó el especialista en temas electorales Miguel Serrano.

La jornada electoral del 20 de octubre de 2019 en el exterior.

El próximo 18 de octubre, miles de bolivianos asistirán a las urnas en 30 países de todo el mundo, tres Estados menos que en octubre de 2019. De acuerdo con el padrón presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el número de compatriotas residentes en el extranjero habilitados asciende a 301.631. Otros 50.634 fueron inhabilitados y 1.978 depurados.

“Estamos en una situación polarizada en la que cada voto cuenta y más aún si hablamos del 4% del padrón electoral, que obviamente está sujeto a las restricciones de cada país. Por eso es que se hace campaña para conseguir votos fuera del país. La incidencia de estos electores puede significar que un partido entre o no a una segunda vuelta”, manifestó el analista Paúl Coca.

Para Carla Barriga, de Ni Una Migrante Menos en Argentina, la importancia del voto en el extranjero radica en el ejercicio de la ciudadanía de miles de bolivianos que dejan el país en busca de mejores días. “No salimos de Bolivia sin la responsabilidad política o los derechos que devienen de esta. Nuestro aporte económico al país llega en las grandes remesas que enviamos. Somos bolivianos”, sostuvo.

Argentina, la veta electoral

Con 142.568 habilitados para sufragar, el país vecino concentra el 32% del voto en el exterior. Le sigue España con 60.239 electores, menos de la mitad de los electores de Argentina. Brasil cuenta con más de 41.000 y Chile con alrededor de 32.000 (ver infografía).

En todo el padrón del extranjero hay más de 50.000 inhabilitados de los que 24.247 son votantes bolivianos en Argentina, casi el 50%. Hay quejas de los compatriotas que no podrán participar en los comicios. Aunque se habilitó un link para la revisión de la habilitación y el reclamo, este no es difundido ni siquiera en las redes sociales de la embajada o los consulados bolivianos.

“Mandamos un correo electrónico al TSE comentándole la situación, que no tuvo respuesta pese a que estábamos dentro del plazo de reclamos que venció el 8 de septiembre. Hay miles de compatriotas que han hecho la queja y que están sin respuesta ni solución a su problema. Para nosotros es muy importante ejercer un derecho político que costó mucho conseguir”, indicó Barriga.

Aunque la comunidad boliviana cuenta con cientos de radios y periódicos, los residentes afirman que no hubo ni hay información del tema, sobre todo en Buenos Aires donde radica la mayor parte de los compatriotas.

“Vemos con preocupación una intención de no querer que accedamos al voto, algo grave si queremos garantizar unas elecciones democráticas”, añadió.

Pero no es el único problema. Desde diciembre de 2019, la Cancillería boliviana observa que siete de nueve funcionarios del TSE en Argentina, que dirigieron las fallidas elecciones de 2019, continúen en funciones. Argumenta los indicios de fraude que aún son investigados y que esos funcionarios realizaron campañas.

El cónsul general de Bolivia en Buenos Aires Alberto Pinto también solicitó el cambio de los servidores públicos para garantizar unas elecciones transparentes y confiables. Recordó que el padrón de bolivianos en Argentina supera al de Pando que este año cuenta con 72.136 habilitados.

El presidente del TSE Salvador Romero descartó cambiar a los funcionarios de esta repartición. Anunció que en el vecino país se contará con el mayor refuerzo de personal para las elecciones.

“Se designarán más de 200 funcionarios. Hay muchos que van a trabajar por primera vez. En los casos de las personas con experiencia en procesos previos, se hizo una revisión muy minuciosa del trabajo y del rendimiento que tuvieron en procesos electorales anteriores”, sostuvo.

En junio de 2019, se denunció que Generación Evo Argentina, en presunta alianza con el consulado en Buenos Aires, ofreció a los connacionales un “combo” de doble nacionalidad enganchada al empadronamiento.

“Es importante porque los compatriotas bolivianos que participan en el proceso electoral representan, aproximadamente, al 4% del padrón electoral del país. Fue un 3,5% de los votos validos del año pasado y lo que hoy nos puede significar que un partido entre o no en la segunda vuelta electoral”, señaló el analista Paúl Coca.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Régimen Electoral de Bolivia, para que un candidato gane en la primera vuelta debe obtener más del 50% de los votos o el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre su rival más cercano.

“El voto en el exterior está vigente desde 2009. Lo tuvimos ese año, en 2014, en 2019 y este 2020. También fue parte del referendo de 2016. Pero, por la coyuntura del país, fue el año pasado que notamos su importancia. En un ambiente tan polarizado como en el que estamos, su incidencia puede ser determinante”, afirmó Coca.

En las elecciones anuladas de 2019, el voto del exterior fue el que le dio la ventaja al MAS en primera vuelta.

Según los resultados, que luego fueron cuestionados, a nivel nacional el candidato del MAS Evo Morales obtuvo un 45% de los votos frente al 36% del presidenciable de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa.

Tomando en cuenta sólo ese voto nacional, se puede establecer que correspondía una segunda vuelta. Es decir que la ventaja no vino del voto rural.

La diferencia se abrió con el voto extranjero, que sumó un 2,13% al MAS y sólo el 1% a CC. Con estos votos la diferencia entre ambos contendientes se abrió a más del 10%, lo que anulaba el balotaje.

Con la premisa de “blindar el voto de oro”, el año pasado las comunidades bolivianas se organizaron para realizar el control ciudadano. Varias denuncias de irregularidades surgieron de esta vigilancia.

A diferencia del voto en Bolivia, para los compatriotas en otros países el empadronamiento y el sufragio es completamente voluntario. Ahora, por la pandemia también deberá acomodarse a las restricciones que rigen en cada país, lo que puede mermar la asistencia a las urnas. Su voto incide en la elección de presidente y vicepresidente y no de legisladores.

Cuatro países suman 90% del padrón y tienen presencia del MAS

Según datos del padrón electoral 2020, Argentina, Brasil, España y Chile son los cuatro países con mayor cantidad de habilitados para los comicios del 18 de octubre. En total, significan al rededor del 92% de la votación en el exterior.

Históricamente son países con fuerte presencia del MAS y en los que antes de la elección de 2019 se fomentó el empadronamiento masivo. De hecho, en enero de la gestión pasada se aprobó el Decreto Supremo 3781 que autorizaba el desembolso de 7,1 millones de bolivianos para cumplir con ese fin.

Y aunque el MAS obtuvo la victoria en Argentina y Brasil, CC logró hacerse de la mayoría de electores en España y Chile.

Las denuncias del uso de consulados como casas de campaña del MAS fueron otro de los problemas en estos y otros países.

“Estamos confiados en que el organismo electoral ahora sea una entidad que podrá regular a los árbitros de las elecciones en los distintos países. Esperemos que ahí no haya la influencia o el sesgo que se presentaron en las anteriores elecciones. Ni que tengamos la manipulación y los reclamos reportados en su momento en 2019”, señaló el experto en temas electorales Miguel Serrano.

Manifestó que mucho del ambiente electoral en otros países no es percibido debido al enfriamiento de las relaciones diplomáticas. Un ejemplo de ello es Argentina donde los mismos compatriotas afirman que los medios de comunicación no están difundiendo estos temas o no están pendientes.

Añadió que, al igual que en Bolivia, la campaña cambió por las restricciones por la pandemia. “Será un proceso diferente. Esperemos que el nuevo personal electoral asignado en estos países haga cumplir la norma que todos seguimos”, dijo.

Calendario electoral

Este 18 de octubre, los bolivianos, dentro y fuera del país, irán a las urnas. Elegirán al primer mandatario de la nación y a los miembros de la Asamblea Legislativa.

Jurados

El viernes 18 de septiembre se realizó el sorteo público de jurados electorales para las mesas de sufragio, tanto para el país como para el exterior. La lista se publicó el 20 de septiembre.

Formación

Del 21 de septiembre al 18 de octubre se capacitará a los jurados electorales. Las personas que no puedan cumplir con esta labor podrán presentar sus excusas hasta el 27 de septiembre.

Difusión

Los medios de comunicación autorizados podrán difundir la propaganda de las organizaciones políticas hasta el 14 de octubre, cuando empieza el silencio electoral hasta el día de los comicios.

Recintos

El 11 de octubre se hará la difusión de las circunscripciones, recintos y mesas de votación. En el caso del exterior, los datos figuraran en la página web del OEP.

Conteo

El 14 de octubre, a través de la página del OEP, se darán a conocer los sitios donde se realizarán los cómputos electorales de todos los departamentos y también del sufragio en el exterior del país.

Elección

El 18 de octubre se llevarán a cabo las elecciones generales. Habrá un horario extendido para evitar aglomeraciones. Los resultados empezarán a difundirse desde las 20:00.