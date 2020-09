La realización de las elecciones presidenciales son el marco ideal para que IDEA Internacional (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral) celebre 25 años en la promoción de instituciones y procesos democráticos sostenibles, eficaces y legítimos.

La conmemoración se desarrollará con un ciclo de conferencias internacionales que comienza el próximo martes 22 de septiembre con el evento vía zoom “Estado Global de la Democracia”. Participarán expertos de la organización intergubernamental abordando principalmente el tema del estado de la democracia en el mundo y en las Américas, de modo de destacar los avances y las oportunidades y confrontar los problemas y desafíos de los procesos democráticos en las regiones. Las conferencias continuarán con una frecuencia de dos cada quince días aproximadamente hasta fin de año.

Vuelve CANDI Dat@s, la herramienta digital para el voto informado ¿Se deben condonar los impuestos de las empresas durante un tiempo hasta que pase la crisis sanitaria? ¿Qué piensan los partidos políticos sobre el Federalismo, la comercialización libre de la marihuana o la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Coinciden ellos con nuestras opiniones? Estos son algunos de los temas que aborda CANDI Dat@s (www.candidatxs.com.bo), la herramienta web generada por IDEA Internacional, con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania.

Luego de una primera versión desarrollada en las elecciones de 2019 y que llegó a más de 316.200 usuarios, CANDI Dat@s ya es parte del actual proceso electoral. Su objetivo mayor es lograr que, con sus contenidos sin tendencia de ninguna naturaleza, concisos e interactivos, llegue masivamente a la población para que, el próximo 18 de octubre, emita

un voto informado y seguro.

¿Cómo funciona?

En el sitio (www.candidatxs.com.bo) el usuario se encontrará con una veintena de preguntas que deberá responder una a una con “Sí”, “Me abstengo” o “NO”. A medida que vaya avanzando podrá ir viendo debajo de cada pregunta la respuesta de las ocho organizaciones políticas en carrera electoral, generándose así insumos de cómo piensa cada una sobre los

temas abordados. Al final, se podrá escoger a tres de las siglas, para conocer sus porcentajes totales de afinidad con el usuario. Los porcentajes de las 3 organizaciones políticas seleccionadas no necesitan ser comparados entre si porque no existe una correlación entre ellos. El porcentaje expresa el grado de cercanía del programa de cada organización política

con tu posición personal respecto del tema.

La aplicación es tan versátil que permite analizar los resultados por cada respuesta o por el total de las mismas, varias veces y con diferentes partidos.

Las respuestas a las cuestiones contenidas en el formulario se basan rigurosamente en los programas de gobierno de las organizaciones políticas y/o entrevistas a sus máximas direcciones; y no necesariamente coinciden con los mensajes que vienen emitiendo lo-as candidato-as en la campaña electoral, lo que explica que se puedan tener, como resultado,

porcentajes de aproximación temática sorprendentes. El abstenerse de dar respuesta a algunos de los temas fue decisión exclusiva de cada organización política.

La importancia de la pluralidad

Con un enfoque estrictamente plural, la herramienta establece un vínculo entre los contenidos de los programas de gobierno de las organizaciones políticas y las principales cuestiones de interés público que plantean diversas plataformas o colectivos juveniles y que se han traducido en una Agenda de Propuestas de Políticas Públicas trabajada, a lo largo de

los últimos 3 años, por más de 200 organizaciones de jóvenes de todo el país. Los principales ejes temáticos de esta agenda son: Gobierno abierto e institucionalidad, desarrollo científico tecnológico, derechos con inclusión social, armonía con la naturaleza, desarrollo económico sostenible y desarrollo humano integral.

La Agenda de propuestas de Políticas Públicas ha sido entregada formalmente a las

organizaciones políticas participantes en el proceso electoral, con anterioridad a la

presentación oficial de los Programas de Gobierno efectuada por ellas ante el Órgano

Electoral Plurinacional.

La herramienta está diseñada para no registrar datos personales ni identificar tendencias. Por

lo tanto, las respuestas no se agregan ni se almacenan. La información que arroja es

exclusivamente de uso personal.

La política de privacidad de la herramienta (que se encuentra al inicio de la aplicación)

garantiza la no disponibilidad de resultados.

Esta herramienta, que fue desarrollada y utilizada en Alemania y aplicada con éxito en

otros países (Francia, Holanda, EEUU y Colombia) debe entenderse como un conjunto de

recursos tecnológicos concentrados en una aplicación (App) web cuyo uso será

promocionado para las elecciones nacionales, tanto en la primera como en la segunda

vuelta (en caso de darse).