Waldo Albarracín descarta candidatura a las subnacionales «por el momento»

Fuente: paginasiete.bo

Al ser consultado sobre una posible participación en los comicios subnacionales, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, aseguró que no tiene pensado en candidatear «por el momento».

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) sostuvo que primero se debe consolidar un gobierno con legitimidad democrática.

«A estas alturas puede ser un derecho legítimo de cualquier ciudadano el tener una aspiración política. A lo que se refiere a mi persona, en este momento, es que no se me ha ocurrido porque no está concluida esta lucha democrática, por lo menos hasta consolidar un gobierno que emerja de las urnas y que tenga legitimidad democrática», precisó Albarracín en entrevista con ATB.

Aseveró que no pensó en una postulación, ya sea como alcalde de La Paz o gobernador del departamento, pues considera que «todavía no hemos resuelto esa primera etapa a la que todos hemos apostado peleando contra la dictadura, exigiendo que se anulen las elecciones fraudulentas» de octubre de 2019.

«Creo que es importante lanzar este mensaje a la ciudadanía, que es importante ‘gastar nuestra vida para invertirla en los demás’, como decía el padre Luis Espinal», expresó al mismo medio.

Albarracín fue Defensor del Pueblo y posteriormente rector de la casa de estudios superiores paceña en dos gestiones, desde 2013 hasta 2019. Además, es integrante del Conade.