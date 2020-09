Whoopi Goldberg pidió a Disney que construyan una atracción inspirado en Wakanda

La actriz Whoopi Goldberg pidió a los responsables de parques de Disney construir una atracción con la temática de la ciudad ficticia Wakanda de la película «Pantera Negra», en honor a Chadwick Boseman.

Tras la reciente muerte del actor por cáncer de colon, la coanfitrina de ‘The View’ pide que Disneylandia y Disney World construyan un parque basado en Wakanda, algo similar a la tierra de «Star Wars: Galaxy’s Edge» y el mundo de «Avatar».

«Queridos responsables de construir NUEVAS experiencias Disney Land and World. Realmente no necesitamos otra tierra congelada PERO lo que podríamos usar es Wakonda, por favor Disneyworld Disneyland POR FAVOR construya con el nombre de Chadwick Boseman WAKONDA», escribió Goldberg el domingo.

El año pasado en la D23 Expo, Disney anunció que el California Adventure Park de Disneylandia en Anaheim, abrirá un campus de los Vengadores, que permitirá a los visitantes la oportunidad de interactuar con Black Widow, Ant-Man, Iron Man, Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia, héroes de Wakanda y Asgard.

El llamado de Goldberg por una tierra de Wakanda en memoria de Boseman en uno de sus parques, es otro ejemplo de la manifestación de amor de las personas hacia el fallecido actor.

Más de 35.000 personas han firmado una petición en línea para reemplazar una estatua confederada por una de Boseman en su ciudad natal, Carolina del Norte.

“Boseman pasó su vida animando las historias de los afroamericanos tanto reales como ficticios. A lo largo de su carrera, ha dado vida a personajes históricos como James Brown, Jackie Robinson y Thurgood Marshall.

Sin embargo, lo más notable es que era conocido por interpretar a T’Challa, el Rey de Wakanda, también conocido como Black Panther. Esta película, junto con todo su trabajo, ha elevado e inspirado a muchos afroamericanos, especialmente durante los tiempos turbulentos que atraviesa nuestra nación. Además de su ilustre carrera cinematográfica, Boseman se propuso retribuir a su comunidad. No solo con sus apariciones en su alma mater Howard University, sino también financieramente”. Dice parte de la petición en la página Change.org.

“A principios de este año, los residentes locales hicieron esfuerzos para eliminar un monumento confederado ubicado en la plaza del pueblo del centro de Anderson. Desafortunadamente, este esfuerzo no ganó impulso debido a la ley actual de Carolina del Sur. Actualmente es ilegal remover o alterar monumentos dedicados a los esfuerzos de guerra confederados en el estado de Carolina del Sur (SECCIÓN 10-1-165). Esto ha hecho imposible cualquier esfuerzo por quitar la estatua.

Muchos estarán de acuerdo en que el Sr. Boseman es sin duda digno de tal monumento en su ciudad natal, pero me gustaría ir un paso más allá. Creo que el señor Boseman es digno del lugar que ocupa actualmente en la plaza del pueblo”. Continua.

Tras la muerte de la joven estrella fanáticos, celebridades y compañeros en películas han rendido tributo no solo al talento de Boseman, sino también a su calidad humana.

