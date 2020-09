Wilstermann: Rodríguez sobre la sociedad con Chávez, «me siento muy cómodo»

El extremo derecho argentino Patricio Rodríguez se perfila para completar el tridente ofensivo de Wilstermann en la reanudación de la Copa Libertadores, el próximo 15 de septiembre, ante Athletico Paranaense.

Sobre las sociedades que tiene en el ataque Rodríguez, quien llegó en junio pasado como refuerzo del club aviador para la Copa, aseguró que entrenamiento que pasa se entiende mejor con sus compañeros y que se siente muy cómodo jugando con un volante de creación como Cristian Pochi Chávez.

“A medida que van pasando los entrenamientos y que nos vamos conociendo siento que nos complementamos bien. Tenemos juegos distintos el mío es de velocidad y verticalidad, el del Pochi es de distribución y eso realmente me sirve mucho. El tenerlo a Pochi me da posibilidad de picar al vacío y que alguien como Pochi que puede poner el balón justo al lugar donde picas, es muy bueno”, dijo Rodríguez.

“La verdad esa sociedad me está sentando muy bien, me siento muy cómodo”, complementó el argentino.

Rodríguez al igual que sus compañeros cree que la ventaja que puedan tener sus rivales en el ritmo de competencia, no debe ser una excusa para ellos.

“Es ventaja, pero no es una excusa para nosotros, debemos dejar de lado que no se pudo hacer y dejar de lamentarnos por lo que no se puede, sino enfocarnos en que podemos mejorar y que podemos hacer para suplir esa diferencia que vamos a tener con los demás a nivel competitivo”, sostuvo Rodríguez.

Finalmente sobre su acondicionamiento a la altura de Cochabamba, el delantero aseguró que espera llegar bien para el cotejo, pero que avanza muy bien.

“Este sábado sentí mucho más la falta de aire, porque realmente hicimos un trabajo bastante fuerte las 48 horas previas, pero la sensación es buena, en cuanto a lo táctico y técnico, que es lo que se busca”, explicó.