Wilstermann tiene el once definido para recibir al Paranaense

A una semana para el partido ante el Athletico Paranaense por la Copa Libertadores, Wilstermann tiene al once titular definido.

Durante las últimas sesiones de fútbol, el estratega aviador, Cristian Díaz, ya no realiza variantes en el once titular con el que inicia los cotejos entre equipos “A” y “B”, por lo tanto, se puede decir que ya no tiene dudas en cuanto a los jugadores elegidos para iniciar desde el vamos el próximo 15 de septiembre.

El equipo con el que trabaja Díaz es el siguiente: el paraguayo Arnaldo Giménez en el arco; el argentino Esteban Orfano, Edward Zenteno, el paraguayo Ismael Benegas y Juan Pablo Aponte en la defensa; Carlos Melgar y Leonel Justiniano en las tareas de contención; el argentino Cristian “Pochi” Chávez como volante de creación; el argentino Patricio “Pato” Rodríguez (por derecha) y el brasileño Serginho (por izquierda) responsables de ataque por los extremos, y Gilbert Álvarez como delantero neto.

Aunque el equipo no pudo disputar ningún partido amistoso para conseguir un poco de ritmo de competencia, el plantel ya empieza a engranar y volver al ritmo de juego que tenía antes de que la pandemia del coronavirus paralizara el fútbol nacional.

El equipo pudo realizar varias sesiones de fútbol en el estadio Félix Capriles, dos de ellas a las 18:15, hora del partido por Copa Libertadores.

De todos los refuerzos que contrató el equipo aviador para la Copa Libertadores, el único que tiene, de momento, en el equipo para enfrentar al Paranaense es Rodríguez, quien asegura que la sociedad con Chávez es de las mejores que ha tenido.

Entre tanto, los otros dos refuerzos contratados para la Copa, el golero argentino Luis Ojeda y el delantero colombiano Humberto Osorio, aún pelean por una posición en el plantel.

Osorio fue el último en unirse a la burbuja del Wilstermann. El colombiano pudo llegar a Cochabamba recién el pasado 4 de septiembre y ahora trabaja para recuperar el tiempo perdido.

Los medios no podrán entrar

El club Wilstermann recuerda a los medios de comunicación que, durante los partidos de la Copa Libertadores, sólo podrán ingresar al estadio Félix Capriles los medios autorizados.

“Los únicos medios de prensa que tendrán acceso al estadio Félix Capriles serán: Emisora Anfitriona (TV), Titulares de derechos (Oficiales de Conmebol), Fotógrafos de Pool de agencias internacionales (autorizados por Conmebol)”, señala el comunicado del club aviador.

El protocolo de la Conmebol ya advertía que en esta oportunidad no existiría acreditaciones para la prensa, y que sólo el personal de prensa autorizado por la Conmebol tendrá el ingreso al estadio. Algo que cabe destacar dentro los nuevos lineamientos es que la Conmebol abrió la posibilidad de que las agencias fotográficas podrían ser acreditadas.

Tres futbolistas están en etapa de recuperación

Cuando falta una semana para el primer partido de la Copa Libertadores, tres jugadores aún no trabajan con el equipo: Moisés Villarroel, Paúl Arano y Daniel Sandy.

Los tres jugadores no entrenan con el plantel desde el pasado sábado 29 de agosto. Dos de ellos (no se especificó quiénes), por haber presentado nuevamente el coronavirus en sus organismos.

Villarroel y Arano estaban entre los jugadores que alternaban, incluso Arano estuvo en el once titular.

Ayer se informó que todas las pruebas de Covid-19 que se hizo al equipo que se encuentra encapsulado salieron negativas.