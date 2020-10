5 de noviembre, Día D para ver si vuelve el fútbol, ¿irán los 14?

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El consejo superior de la División Profesional será citado a una reunión que se celebrará el próximo jueves 5 de noviembre, el encuentro será clave para decidir el reinicio del campeonato Apertura entre el 21 o 24 del siguiente mes. Sin embargo, se adelanta la presencia de Marco Rodríguez en la cita, extremo que imposibilitaría nuevamente que exista el quórum para instalar la sesión.

El directivo Robert Blanco decidió en los pasados días no asistir a ninguna reunión para viabilizar la reunión y permitir la presencia del grupo denominado G-8. En cambio, el director Rolando Aramayo comentó ayer que “Marco Rodríguez no tiene impedimento en participar de la reunión, ya que es el presidente de la FBF y en esa condición debería participar”, subrayó.

Los clubes Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Royal Pari, Blooming y Guabirá desconocen la investidura de Rodríguez y si asisten a una reunión que será dirigida por el pandino, lo reconocerían indirectamente como titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Hemos llamado a una reunión para el 5 de noviembre y ahí los clubes deben establecer el reinicio del torneo, la premiación y los descensos; en las próximas horas se emitirá la convocatoria con el orden del día”, informó el dirigente Rolando Aramayo.

Se dejó establecido que la reunión será presencial, ya que se necesita que los presidentes de los clubes estén presentes para modificar la convocatoria y reglamento de la temporada. “La idea es que sea presencial, ya que debemos tomar decisiones importantes como el de los ascensos y descensos, y eso implica una modificación en el reglamento y convocatoria y los delegados o presidentes deben firmar”, apuntó Aramayo.

El caso Destroyers

Otro tema a resolver es la situación de Destroyers, que tiene un documento firmado por el consejo superior de la División Profesional, en el que se le asegura que ascenderá directamente al fútbol profesional en la temporada 2021.

Los canarios no se presentarán a jugar la Copa Simón Bolívar, mientras la FBF espera que esa entidad consolide su inscripción, desconociendo el acuerdo del mes de enero de este año entre los clubes profesionales. “Existe una solicitud que envía la División Profesional para que se considere el tema del club Destroyers, el congreso no puede cerrarse a ello y se analizará la situación de ese club en el congreso. Según FIFA, todo ascenso debe tener mérito deportivo y si Destroyers no participa en la Copa Simón Bolívar, decidirá el congreso”, remarcó Aramayo.

La Copa Simón Bolívar, que está próxima a iniciar su campeonato, clasificará al campeón a la División Profesional y lo que no está decidido es si el sub campeón jugará algún encuentro del indirecto con algún equipo profesional o ambos suben directamente al seno profesional que tendría en 2021 a 16 equipos. Entre los cambios que hagan los clubes se contempla también que los ocho premios internacionales, cuatro copas Libertadores y cuatro cupos para la Sudamericana, sean repartidos de acuerdo a la ubicación final que logren los clubes en el Apertura.

Citación en la Policía

Para el martes 3 de noviembre, cinco miembros del comité ejecutivo fueron citados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, a fin de suscribir garantías constitucionales en el proceso que tienen en su contra por incumplir un amparo constitucional. Aramayo explicó que “el tema de presentarnos depende de los abogados, se nos convoca a una firma de garantías y no sabemos por qué, ya que ninguno de los miembros hemos amenazado a alguien”, concluyó.