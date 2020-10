A 12 días, dos fuerzas se afianzan en la punta y buscan a los indecisos

El MAS impulsa entrevistas en medios a su binomio y viajes por todo el país. En CC apuntan a llegar “a los últimos rincones del país” con su propuesta.

Los candidatos del MAS y CC, Luis Arce y Carlos Mesa. Foto: Montaje Fuente: Página Siete



Yolanda Mamani Cayo / La Paz Cuando faltan 12 días para la jornada electoral del 18 de octubre, dos opciones políticas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC), se ubican en la punta de la preferencia electoral e impulsan su campaña en busca del voto de los indecisos. El analista Franklin Pareja afirmó a este rotativo que el escenario político es cada vez más claro y posiciona a dos candidaturas: Luis Arce del MAS y Carlos Mesa de CC. Este panorama va consolidándose de forma más marcada desde que Jeanine Añez se bajó de la contienda electoral, lo que benefició más a CC. “Esto ha permitido que Carlos Mesa traccione con mayor efectividad el capital electoral que ella ha dejado. Al mismo tiempo, esta renuncia ha influido en el ánimo electoral para cohesionar el voto en la perspectiva de buscar el voto útil”, analizó Pareja. Para el MAS, el panorama aún es “muy incierto”, dado que considera que estamos en una elección abierta, con un alto número de indecisos y de “voto oculto”. “Ahí se está trabajando”, dijo a Página Siete Sebastián Michel, vocero del partido azul, quien dijo que en esa fuerza impulsan una agenda en medios con entrevistas de sus candidatos y visitas a todos los departamentos. Según la perspectiva de Michel, la suma de indecisos, votos blancos y nulos se inclinará a favor del MAS. En tanto, percibe que los votos de la extinta alianza Juntos -y de los frentes “pequeñitos”- en el oriente se irán a Creemos y en el occidente a CC.

Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana.

Foto:debatebolivia2020

La más reciente encuesta de Ciesmori para Unitel, publicada el 1 de octubre, da cuenta de que el 13,3% es indeciso, el 8,4% prefiere mantener su voto en secreto, el 4,3% dijo que su sufragio será en blanco y el 1,5% expresó que votaría nulo. El MAS puso en la mira a todo ese porcentaje, que sumado asciende a 27,5%.

CC observa el panorama electoral -indican- “con mucho optimismo”, porque desde su perspectiva “la elección tiende a polarizarse y el voto del ciudadano tiende a concentrarse en la opción que le puede ganar al MAS”. Si esa tendencia continúa hasta el día de los comicios, la alianza que postula a Carlos Mesa cree que obtendrá “el primer lugar en primera vuelta”, afirmó a este matutino Ricardo Paz.

En ese marco, indicó que los días que restan de campaña van a continuar con la misma estrategia trazada hasta la fecha. “Estamos difundiendo lo más que podemos, tratando de llegar a los últimos rincones del país con nuestra propuesta de soluciones en salud, economía y lucha contra la corrupción. Seguiremos así con todas las herramientas a nuestro alcance”, dijo Paz.

La candidata al Legislativo por la alianza Creemos, Centa Rek, aseguró a este rotativo que pese a todos los obstáculos emergió un liderazgo novedoso y alternativo (Fernando Camacho), lo que les hace prever que esa alianza ganará las elecciones del 18-O.

“Vemos el crecimiento increíble que ha tenido Creemos en este último tiempo. Evaluamos que es un liderazgo a nivel nacional, porque tiene simpatizantes en los nueve departamentos y gente militante a la idea de que Creemos tiene que ser el próximo gobierno”, expresó Rek.

Fernando Camacho, candidato a la presidencia de Creemos.

Foto:Creemos

Al respecto, el analista Paúl Coca afirmó que Fernando Camacho representa el surgimiento de un nuevo liderazgo en el país, dado que logró posicionar su candidatura en Santa Cruz. “Sin embargo -agregó-, Camacho no ha podido salir de Santa Cruz y su candidato a vicepresidente (Marco Pumari) no tiene el arrastre de cuando era presidente de Comcipo”, lo que demuestra que un liderazgo cívico no es garantía de simpatía electoral.

Para el exsenador Eduardo Maldonado el escenario electoral es complejo y polarizado, con una ausencia de propuestas novedosas que cautiven el voto de la población. “La gente va acudir a las urnas pero no precisamente en un escenario de confianza y esperanza. Advierto en el electorado una mezcla de sentimientos que van desde el hastío, la bronca, la desesperanza, la desilusión hasta la resignación”.

OCD-Bolivia tendrá 131 observadores

La plataforma Observación Ciudadana de la Democracia (OCD-Bolivia) es una de las iniciativas que participará en las elecciones del 18 de octubre en calidad de observadora, por lo que capacitó durante dos meses a 131 personas que cumplirán ese rol, informó Sandra Verduguez, coordinadora de la iniciativa.

El trabajo de observación no solo se limita al 18-O, sino a todo el proceso electoral desde las campañas hasta la percepción de la ciudadanía.