A la espera del lento cómputo oficial, conteo rápido muestra que @LuchoXBolivia …

...El excandidato por la fórmula Libre21 que se apartó de las elecciones hace días atrás, Jorge Tuto Quiroga , alegó que el candidato presidencial del... días atrás, Jorge Tuto Quiroga , alegó que el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, no tenía autoridad para criticar la...

...Mediante su cuenta de Twitter, el expresidente Jorge Tuto Quiroga felicitó a Luis Arce por la victoria electoral que obtuvo el domingo cuando logró... Tuto Quiroga felicitó a Luis Arce por la victoria electoral que obtuvo el domingo cuando logró el 53% de los votos, según recuentos no oficiales de los...

... Tuto Quiroga emite su voto y declara que Arce no debería criticar los cambios de la Diepre. OPINIÓN BOLIVIA  Escucha esta noticia El excandidato... por Libre 21, Tuto Quiroga declaró este domingo que el candidato al Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora no tiene moral para criticar la...

lapatria.bo | 4 hours ago

...Jorge "Tuto" Quiroga / Infobae El ex candidato a la presidencia por la alianza Libre 21, Jorge "Tuto" Quiroga, expresó mediante su cuenta de... no merecía este fiasco. — Tuto Quiroga (&tutoquiroga) October 19, 2020 AALR Artículo anterior TSE anuncia un posible cuarto intermedio en salas plenas cuando no se tengan los documentos...

Compartido: 317