Abogado denuncia que Fiscalía restringe el acceso al cuaderno de investigaciones por el caso de la reelección indefinida

El abogado William Bacopé, denunció que la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, restringe el acceso al cuaderno de investigaciones del caso de la reelección indefinida, en el que se investiga a exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Los exmagistrados que aprobaron, en 2017, ese fallo fueron Neldy Andrade, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Macario Lahor Cortez, Ruddy Flores y Oswaldo Valencia.

Los extribunos fueron denunciados por aprobar la sentencia 084, que habilitó a Evo Morales y a todas las autoridades electas a postularse de forma indefinida, en función a un «derecho humano», estipulado en el Pacto de San José.

Bascopé, junto a Gualberto Cusi, Roberto de la Cruz, Edgar Morales y plataformas ciudadanas, presentaron la denuncia en enero del 2020.

«El fiscal no está haciendo su tarea, no está llevando los actos investigativos y eso lo hemos constatado porque no nos han querido prestar el cuaderno de investigaciones, aduciendo solo se presta a las partes, evidenciando una manipulación grosera e insultante de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca y parece que alguien de más arriba está ordenando esta situación», afirmó Bascopé a la ABI.

Explicó que no se puede «negar el acceso a los expedientes» y que hasta la fecha no fueron atendidos los requerimientos hechos a la Fiscalía.

Agregó que el Ministerio Público ya debió haber procedido con los actos investigativos requeridos, es decir, la inspección técnica ocular al TCP; la citación a declarar a diputados y senadores que promovieron la sentencia sobre la reelección indefinida y la citación a testigos, entre ellos, el exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta.

«Estos magistrados no pueden quedar impunes. Se pusieron a disposición de los intereses de Evo Morales (…). Si ellos hubieran respetado la Constitución y los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), no estuviéramos viviendo nada de este desequilibrio político y social que tiene en la incertidumbre a los bolivianos», dijo Bascopé.