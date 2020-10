Agradecidos con los profesionales de salud pública, deportes y maestros rurales …

...) convencen a jóvenes que se estaría preparando un fraude electoral para el 18 de octubre por lo que los llaman a levantarse en armas si su candidato Luis ... Arce no gana. "Informes de Inteligencia señalan que todos los días se está reuniendo gente del MAS con jóvenes, engañándolos y diciéndoles que se...

...a jóvenes a levantarse en armas el 18 de octubre, día de los comicios, en caso de que su candidato, Luis Arce , pierda las elecciones. “Ya no es una...

...en el link: http://argentina.gob.ar/extranjeros ". Los principales candidatos son Luis Arce , del MAS, el partido del ex...

...Pan-Bol, María Bayá de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Chi Hyun Chung de Frente Para la Victoria (FPV) . Luis Arce , candidato del MAS, aún no...

...Pamela Pomacahua / La Paz La brecha entre Luis Arce y Carlos Mesa se acorta. La reciente encuesta de la empresa Ciesmori para Unitel y... su candidato Luis Arce , no se afectó la imagen y el apoyo que tiene el partido, por eso permanece en el primer lugar. Finalmente, Erwin Bazán...

operamundi.uol.com.br | 8 hours ago

...ex-presidente também são registradas no país. A Bolívia vai às urnas no próximo dia 18 de outubro para eleger o próximo presidente do país. Luis Arce, candidato pelo partido de Evo, é favorito na disputa....

Compartido: 974