Alcaldía de Cochabamba continúa cerrada y Concejo no puede entregar ley de canasta estudiantil

La Alcaldía de Cochabamba cumple hoy una semana con las puertas cerradas y bajo resguardo de gendarmes municipales.

La oficial Mayor Legislativa del Concejo Municipal, Rosario Mendieta, acudió esta tarde a oficinas centrales de la Alcaldía para entregar el documento de la ley de canasta estudiantil y que se dé curso a la misma, tras su aprobación. Sin embargo, la misma tocó la puerta del edificio edil y permaneció a la espera de atención en sus afueras por al menos media hora sin obtener respuesta alguna.

Tras la espera, Mendieta procedió a dejar la documentación pegada con cinta adhesiva en puertas de la Alcaldía. Acudió también a la ventanilla de recepción de trámites en ambientes de la plaza Colón, encontrando la misma cerrada. Allí, también procedió a dejar otra copia de la documentación pegada en la ventanilla.

«Hemos tocado la puerta y no nos han abierto, hemos ido a la plazuela Colón pero tampoco nos han recibo indicando que las oficinas que reciben están trabajando acá (en la plaza principal), pero tampoco salen. Entonces no hay una respuesta de por qué esta puerta sigue cerrada, de por qué no están atendiendo. Está totalmente custodiada sin ninguna explicación», manifestó.

Mendieta indicó que tras esta entrega la unidad legal de la Alcaldía debe proceder a elaborar la reglamentación de dicha ley y otras reparticiones también deben trabajar en lo que implica la compra de insumos y entrega de dichas canastas.

La ley de canasta estudiantil causó una fuerte controversia en el municipio, sobre todo en el último mes en el que la polémica por la entrega en efectivo o en productos fue motivo de pugnas, que se reflejaron en una huelga de hambre, bloqueo del botadero de K’ara K’ara concentraciones y marchas protagonizadas por los padres de familia que reclaman al Concejo y a la Alcaldía la celeridad en la entrega de estos elementos, en base a la reasignación de recursos económicos propios del desayuno escolar 2020.

El Concejo Municipal aprobó el proyecto de ley la noche del 14 de octubre con un presupuesto de Bs 42.4 millones. Tras ello, los padres de familia levantaron sus medidas de presión.

Las puertas de la Alcaldía municipal permanecen cerradas desde el pasado martes, cuando entró en vigencia la suspensión por 30 días en contra del alcalde electo José María Leyes. El designado como alcalde suplente temporal Iván Tellería no pudo iniciar sus funciones ya que desde entonces no pudo ingresar al despacho oficial de la máxima autoridad edil e instaló uno improvisado en el pasillo de las oficinas del pasaje Sucre.