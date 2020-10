¡Aleluya! Whoopi Goldberg confirma la tercera entrega de “Cambio de Hábito”

La ganadora del Óscar lo confirmó en el programa de James Corden

Si eres fanático de las películas noventeras, sabrás que Whoopi Goldberg fue una de las actrices que causó gran impacto en aquella época con su interpretación de a hermana Mary Clarence en Sister Act: Una monja de cuidado (1992) y Sister Act 2: De vuelta al convento (1993).

Treinta años después, los fanáticos de estas dos películas, quedaron a la expectativa si había una tercera entrega y por tal razón la propia Whoopi ha confirmado que una tercera parte viene en camino.

Aunque no te acuerdes de ninguna de las dos películas anteriores, lo cierto es que tanto Sister Act como Sister Act 2 tuvieron bastante éxito cuando se estrenaron en los 90. Si haces memoria, la historia tenía como protagonista a una cantante, Deloris VanCartier, que se veía obligada a camuflarse como una monja en el programa de protección de testigos tras presenciar un asesinato. La primera parte consiguió recaudar más de 230 millones de dólares en la taquilla mundial, si bien su continuación, con Lauryn Hill, Ryan Toby y Jennifer Love Hewitt, no logró responder a la expectativas. Desde entonces, una y otra se han convertido en títulos de auténtico culto.

La ‘feel-good movie’ podría tener otra oportunidad si se cumple lo que ha dicho Goldberg en The Late Late Show with James Corden. Lo último que sabíamos de la potencial secuela es que el guion iban a firmarlo Karin Gist y Regina Y. Hicks . ¿Pero será una realidad y la veremos en la plataforma de ‘streaming’ Disney+ como estaba planeado? “Durante mucho tiempo seguían diciendo que nadie quería verla”, ha explicado la intérprete. “Y luego, hace bastante poco, resulta que puede que eso no sea verdad. Puede que la gente quiera verla. Así que estamos trabajando con espero para intentar resolver cómo… cómo reunir a la pandilla y volver. Es una película muy divertida. Es divertida y te hace sentir bien. Nadie está enfadado. Simplemente es, escucha: un mal canto, un gran canto, un canto que está bien y luego monjas. ¿Qué es mejor que eso? Nada”.