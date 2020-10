Àlex Granell: «Uno es futbolista las 24 horas, no sólo al entrenarse»

Campeones

lunes, 26 de octubre de 2020 · 00:06

Fuente: paginasiete.bo

Roxana Pomier F. / La Paz

Trabajar mucho y descansar poco. Esa es la fórmula que Àlex Granell aplica en su carrera. Desde que está en La Paz, suma otro precepto: comer poquito, caminar despacito y dormir solito. El zurdo catalán que refuerza al club Bolívar está convencido de que “un futbolista debería ser futbolista muchas de las horas del día, por no decir todas”.

Hombre de libros antes que de música, Granell es parte de la nueva Academia que impulsa Marcelo Claure. Está impactado. “Por la noche cuando vez todas las luces de la montaña, vez que es la viva imagen de La Paz”, describe. Sus compatriotas Beñat San José y Juan Miguel Callejón ya le habían advertido antes de que recorra casi 10.000 kilómetros para llegar a Bolivia: ‘Hay paisajes fantásticos’. El jugador de 32 años se describe como un líder positivo. El que empuja para adelante. “Si en mí ven a una persona que puede ayudar, pues lo haré”, aclara. “El compromís amb el club és absolut (el compromiso con el club es absoluto)”, dice en catalán, quien no puede jugar la Copa Sudamericana.

¿Cómo fueron sus inicios?

Soy nacido en Girona, a los cinco años tuve la oportunidad de jugar en el fútbol base del club de mi ciudad, allí hasta los 16. Luego estuve diez años seguidos en distintas categorías y tratando de formarme para llegar algún día al fútbol profesional. A los 25 o 26 pude volver al Girona y ahí disfruté de seis años maravillosos, en los que dos años de ellos pudimos jugar en LaLiga, en la primera división. Fue una historia única.

¿Usted era una institución en el Girona, por qué se va?

Bien, si es verdad que recibí un reconocimiento importante. Creo que todo el sentimiento que yo tengo hacia el club, creo que también la gente del club y la masa social lo tiene hacia mi persona, por ser responsable, que siempre jugó con un gran sentimiento por el club de su ciudad. Me voy porque sentía que era el momento de irme, de buscar nuevos retos, de reilusionarme de nuevo. Creo que uno debe saber cuándo le toca dejar un sitio y emprender uno nuevo. Yo tenía la oportunidad de seguir en el Girona, dependía de mí. Pero la verdad es que aquí apareció Marcelo Claure, juntamente a Javi Recio. Me transmitieron un proyecto, una ilusión, una ciudad, un país que vivía muy pasional el deporte del fútbol y una persona como yo podía encajar perfectamente en el fútbol boliviano y en el fútbol sudamericano. Me sentí ilusionado de nuevo para vivir tantísimas experiencias.

¿Qué le hizo interesarse para jugar en un país que está a casi 10.000 kilómetros de su Girona?

Porque Bolívar es el mejor equipo de Bolivia. Sé que es un equipo que tiene deseos importantes a nivel de Sudamérica porque es una institución con gran historia y con grandes referentes y porque evidentemente hay una persona como Marcelo Claure, que me transmitió una pasión e identidad por el club y rápidamente sentí la ilusión por vestir la celeste. Fue realmente fácil tomar la decisión de venir a Bolívar.

¿Qué trajo en su maleta, además de objetos?

Lo primero es que vengo con toda la humildad del mundo, soy consciente que necesitaré mucha ayuda, de mucha gente, porque la adaptación a un país nuevo requiere de un tiempo y también de mi predisposición para integrarme directamente a la cultura y, obviamente, respetar y conocer la identidad del club. Estoy focalizado en ayudar en todo. Transmitiré a mis compañeros que vengo del fútbol europeo, pero que vengo a aprender de todos ellos. Si en mí ven a una persona que puede ayudar, pues lo haré. En lo futbolístico, mis características pueden ser muy positivas para el equipo, pero sobre todo vengo a aportar en lo personal, en mi conocimiento de lo profesional en el fútbol, de respetar a la profesión.

¿Cuál es su perfil?

En mí encontrarán a una persona que está acostumbrada a liderar desde lo positivo, nunca desde las recriminaciones. Tengo un perfil de futbolista que es mediocentro, que es zurdo, que le gusta rematar de larga distancia, que le gusta hacer llegar balones a los delanteros, que es sacrificado en el trabajo, una persona que ama mucho al deporte del fútbol y que cada día, no sólo cuando se entrena, se siente futbolista y respeta a la profesión en cada minuto de su vida.

Usted tiene la experiencia de jugar ante Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, habrá diferencia…

También vengo a Sudamérica para jugar contra grandes estrellas de esta región. Pues, jugar contra Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, contra los grandes equipos de España, fue algo lindo y que perdurará en los recuerdos. Especialmente jugar contra Messi o Cristiano, que seguramente son dos de los mejores futbolistas de la historia.

El niño Àlex Granell, del Girona.

Foto: lesportiudecatalunya.cat

¿Cuál es el acuerdo con Bolívar?

Vengo para jugar las próximas tres temporadas en Bolívar, a partir de aquí, lo que sea bueno para el club, en el futuro, será bueno para mí. No quiero pensar ahora en lo que pueda suceder al final de mi contrato. Estoy tan sólo en el inicio, me quedan muchas cosas por vivir. Estoy convencido de que vendrán tiempos muy buenos. Sé de la dificultad de hoy, pero soy optimista y todo lo que veo me atrae y me gusta. Estoy plenamente convencido de que estoy en el club donde quería estar.

¿Tuvo que buscar en Google para saber de Bolívar y de Bolivia?

Me informé de todo. Soy una persona a la que le gusta ver fútbol y he seguido el fútbol europeo y sudamericano. Ya era conocedor del Bolívar y de La Paz y del fútbol, quizá no tanto en la interna del fútbol boliviano. Ahora que estoy aquí estoy convencido de que es el club más grande, de que hay una gran pasión. Estoy feliz y agradecido de todo el contexto que estoy descubriendo en los pocos días que estoy en La Paz.

¿Pidió consejos a Juanmi Callejón?

Tuve la oportunidad de hablar con Juanmi Callejón y con el profe Beñat (San José). De ellos extraje un mensaje tremendamente positivos respecto a la ciudad, al país, al club y a todo lo que

conlleva Bolívar. Para mí, poder intercambiar opiniones y recoger muchos de esos consejos es algo importante porque son dos referentes en el club. Hay muchos otros, pero tuve la oportunidad de hablar con ellos y de seguir en contacto.

La familia Granell en el estadio del Girona, tras el adiós del futbolista.

Instagram Àlex Granell

¿Qué le sugirieron?

Que al final descubriré una cultura distinta a la que yo puedo estar acostumbrado, que trate de adaptarme lo más rápido posible. Ellos saben del futbolista que soy, que soy respetuoso, siempre humilde. Ellos me animaron que con estos valores me irá bien porque con mis características futbolísticas tendré buenos resultados.

¿Y sobre la adaptación?

Según la preparación física que tenga cada uno, le hará más o menos difícil. Soy una persona que trata de descansar poco y entrenar mucho.

Pero acá tendrá que caminar despacito y comer poquito…

Sí, pero hay una tercera… dormir solito (risas).

¿Cumplirá?

Por supuesto (risas). He tratado de tener el mismo ritmo de vida que tenía en mi ciudad, de estar activo durante el día y llegar cansado a la noche y tratar de dormir bien. Hasta el momento, así ha sido. Soy una persona a la que le gusta mucho este deporte, creo que es fundamental entrenar bien y rendir fuerte para poder rendir bien. En ese sentido, pues soy una persona a la que le gusta el trabajo pre-entreno, de trabajar en gimnasio, de hacer un buen entreno, de hacer una buena recuperación del entreno y al final dedicar unas buenas horas del día al trabajo, que no debería ser una sorpresa, porque trabajar no es sólo entrenar e irse, si no que hay mucho más que el propio entreno, lo que hay antes y lo que hay después. También entender que uno es futbolista las 24 horas del día, no sólo el rato que está entrenando.

Àlex Granell con Álvaro Rey en el entrenamiento de Bolívar, el viernes.

Foto:Club Bolívar

¿Esa debe ser regla para todos?

No, no. Si me permite, yo no soy consejero de nadie. Cada uno aplica lo que desea. En mi caso, yo entiendo que hay que hacer una activación importante antes del entreno para estar listo al día siguiente. Pero más allá de esto, un futbolista se entrena constantemente, no sólo físicamente, sino también el descanso forma parte del entreno, la alimentación forma parte del entreno. Si uno es futbolista, debería ser futbolista muchas de las horas del día, por no decir todas.

¿Cuál es su análisis del Bolívar que perdió ante Guaraní?

Lo vi bien, lo vi superior. A raíz de una situación incontrolable sucedió el 0-1 y a partir de ahí vi un equipo decaído y nervioso. Leí e intuí que no es su mejor época de los últimos años y creo que eso también, en algún momento del partido, se puede reflejar, pero luego me sentí muy orgulloso del equipo que cuando se queda con 10 jugadores es capaz de darle la vuelta al resultado, pero que por ser exageradamente ambicioso no supo mantener el 2-1, que era intrascendente para un equipo clasificado, pero que anímicamente era importante conseguir la victoria y al final el partido.

El futbolista catalán en el estadio Libertador de Tembladerani.

Foto:Paola Calle / Página Siete

Usted habla como un líder y un líder siempre quiere ser líder…

Hay muchos líderes. Yo soy una persona que le gusta transmitir y comunicar, siempre sin faltar el respeto, a no ser que alguien sea un sinvergüenza. Un líder es fundamental en un equipo, pero hay muchos. El líder es el capitán, el que transmite mucho, líder es el que ayuda y líder es también el técnico.

¿Cómo es el otro Àlex Granell?

Trato de leer mucho, libros sobre disciplina, emociones, etc. Terminé un libro en catalán, que es el Monje que vendió su Ferrari. Estoy pendiente de comprarme alguno más porque me gusta la lectura. No soy una persona que escucha mucha música. Soy una persona que no necesita música para entretenerse ni para estar en la casa. El último libro que recomiendo es el Open (Memorias), de (Andre) Agassi (obra autobiográfica del extenista estadounidense). Me gusta el tenis porque es un deporte individual. Le doy el valor a que uno decida sobre si mismo el resultado del partido. En el fútbol dependemos de todos.