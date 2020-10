Algunos parlamentarios europeos criticaron a Longaric en la Eurocámara

Nacional

domingo, 4 de octubre de 2020 · 20:20

Página Siete Digital / La Paz

Algunos parlamentarios europeos, en su mayoría de izquierda, criticaron el jueves (1) a la canciller Karen Longaric en el Parlamento Europeo (PE), Bruselas (Bélgica), porque supuestamente fue a hacer un “mitin electoral” en lugar de explicar de cómo se garantizará elecciones libres, transparentes y si se respetarán los resultados si es que gana el Movimiento Al Socialismo (MAS) como indican las encuestas de intención de voto.

“Usted ha venido y nos ha dado un mitin y en el PE no queríamos un mitin, estamos preocupados por el respeto a la legalidad constitucional de Bolivia y usted ha vendido aquí para hacer un mitin electoral, en lugar de explicar que va hacer (el Gobierno) para garantizar unas elecciones libres”, afirmó el parlamentario español y La Izquierda Plural, el Urtasun Ernest.

El legislador dijo a Longaric que “se ha equivocado en su exposición de manera clara, no hace falta que nos explique lo que ocurre en Bolivia, sabemos perfectamente; usted representa a una oligarquía que jamás ha aceptado que un 30% de los pobres pasen a ser clase media y organizaron un golpe contra el presidente Evo Morales”.

Longaric en el PE explicó el proceso que el país vivió desde el 20 de octubre, cuando se denunció fraude electoral, hasta el último bloqueo de carreteras en agosto. “Estoy segura de que pese a todas las dificultades, Bolivia puede ser un ejemplo; superamos un fraude electoral y superamos a un gobierno totalitario, y está en nuestras manos la consolidación de la democracia”, dio en su intervención ante los legisladores europeos.

Otro parlamentario español, cuyo nombre no se ve en el video que circula en redes sociales, también habló de mitin. “Lo último que querría este Parlamento en un periodo electoral es invitar a un gobierno y pareciera utilizar ese altavoz que se le brinda como mecanismo electoral, no lo hacemos con nadie y por eso usted tenía una oportunidad especial por las circunstancias de su país; honestamente parte de su intervención estaba lejos (..), esto no es un mitin, esto es otra cosa”.

De acuerdo con las previsiones del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo está compuesto por 750 diputados electos, más su presidente. El jueves 1 de octubre, varios legisladores europeos comentaron o criticaron la exposición de la canciller. “(Todo lo que hablé) refleja la realidad de mis país y las elecciones; (fui) invitada para hablar de mi país, después del fraude electoral (en 2019)”, dijo la canciller Longaric.

La parlamentaria española Izaskum Bilbao dijo que le hubiera gustado escuchar de los preparativos de las elecciones del 18-O. “Me hubiera gustado que hubiera hecho referencia al despliegue de la UE, a la misión reforzada de expertos en materia electoral y cómo la UE propició la estabilidad, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, conocer los trabajos que se han realizado, como se ha organizado las elecciones, (garantizando) transparencia, participación de toda la ciudadanía y garantías después de las elecciones”.

Al igual que otros legisladores también exigió que el Gobierno de Jeanine Añez y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) respeten el resultado de las elecciones si sobre todo gana el MAS como dicen las encuestas.

El legislador español Solé Jordi, del Grupo de los Verdes, exigió elecciones libres. “Esperamos que las elecciones sean realmente libres y transparentes, y que los estamentos del Estado, todos, respeten los resultados, gane quien gane”. Defendió a Evo Morales y cuestionó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estableció fraude electoral. “Estamos preocupados por el papel del Ejército en la configuración del nuevo gobierno no elegido en la urnas, del exilio político del candidato Evo Morales; unos informes de la OEA indicaban unas conclusiones que fueron rebatidas por estudios del NYT, Centro de Investigación en Economía y Política”.

También expresó su esperanza porque las FFAA en Bolivia se transparenten sobre las muertes en noviembre en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

La legisladora española de Podemos (izquierda), Idoia Villanueva Ruiz, también cuestionó el informe de la OEA. “Las acusaciones de fraude se ha ido diluyendo y por otro lado hemos visto persecuciones a militantes del MAS”, afirmó y destacó un informe de la Defensoría del Pueblo que en septiembre presentó sobre las muertes en Sacaba y Senkata, y las consideró “de lesa humanidad atribuible al gobierno actual”.

La parlamentaria preguntó a la canciller Longaric: “¿Va rendir cuentas el Gobierno por las acusaciones? ¿Habrá proceso justo? Y, ¿va a reconocer al nuevo gobierno si es como dicen las encuestas sale Luis Arce”.

La legisladora portuguesa Isabel Santos, miembro del Partidos Socialista de su país, sugirió a los candidatos avanzar en la inclusión. “Abandonar el discurso divisorio, incluir no para excluir”, dijo, pues “la UE sigue al lado de Bolivia para lograr elecciones democráticas inclusivas y creíbles”.

Santos destacó la misión de observadores reforzada que acompañará el proceso electoral antes, durante y después de los comicios electorales. Se mostró partidaria de que el TSE garantice el cuidado de los electores del coronavirus en las elecciones del 18-O. “(Pido) compromiso indefectible en las elecciones democráticas y garantizar la salud de la población en contra de la pandemia”, añadió.