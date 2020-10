Almagro ratifica los hallazgos de la OEA en las elecciones de 2019: «nunca han sido refutados»

Fuente: erbol.com.bo

Luego de ser criticado en su rol para la anulación de las elecciones de 2019 en Bolivia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ratificó este viernes los hallazgos que realizó la Misión de Observación Electoral del organismo el año pasado y aseveró ue nunca fueron refutados.

“Los principales hechos nunca han sido rebatidos, que fueron anunciados por la auditoria: alteración de actas, rellenado, actas falsificadas, servidores ocultos que transmitían votos dentro del sistema, votos de personas fallecidas que aparecían como votantes. Esos datos irrefutables sobre los cuales definitivamente hay responsabilidades políticas, nunca han sido refutados”, dijo Almagro en una conferencia de prensa.

Almagro expresó su posición luego de que las críticas en su contra de parte de políticos y organizaciones como el Grupo de Pueblo, aliados a Evo Morales, que después de la victoria de Luis Arce pidieron su renuncia acusándolo de haber montado un falso fraude electoral en 2019 para el derrocamiento del expresidente.

El uruguayo rechazó que se intente hacer un paralelismo entre la votación que consiguió Arce, con más del 50%, trasladándolo como si fuese igual al apoyo que tenía Morales.

“Si verdaderamente se quiere trasladar los votos de Luis Arce a Evo Morales, es un despropósito absoluto. No hay un paralelismo. Imagínese que si Evo Morales hubiera tenido los votos de Luis Arce, su referendo para la reelección hubiera salido y no hubiéramos tenido estos problemas institucionales en Bolivia, no es muy inteligente hacer ese paralelismo”, explicó.

Por otro lado, reiteró su reconocimiento a la victoria de Luis Arce y manifestó que lo hizo por un tema institucional y dado que no existe dudas de ese resultado, incluso de acuerdo con un conteo de la Misión de Observación.

“Era una responsabilidad, dada la inexistencia de dudas al respecto, felicitar y saluda al presidente electo Luis Arce y desearle lo mejor”, dijo Almagro y manifestó que la voluntad de la OEA es trabajar con países del hemisferio en la cooperación, dem acuerdo a las prioridades de sus gobiernos.