Amazon Prime Day, dos días de ofertas para volver loco al consumidor

Siempre me gusta recordar que a la hora de consumir hay que tener un control absoluto y no dejarse cegar por los precios, pero si realmente queréis comprar algo para la casa, o deseáis comprar un Amazon Acho para tener Alexa en casa, el día 13 y 14 de octubre es el mejor momento para hacerlo.

Nos comentan desde Amazon dos puntos importantes a tener en cuenta:

– Los que compren en tiendas locales de Amazon antes del día 13, tendrán un cupón de 10 euros para gastar en Primer Day durante los días 13 y 14 de octubre: las tiendas locales están en este enlace.



click aquí.

– Lo segundo que nos comentan son los precios de descuento que sufren los productos de Amazon durante estos días:

También podéis preguntar a Alexa por las ofertas diciendo:

– Alexa, ¿cuáles son mis ofertas de Prime Day?

Personalmente me llama la atención que el Echo Dot de tercera generación lo vendan por 19,99 euros, o el Echo Flex por 15 euros, pero recordad: no lo compréis si realmente no lo necesitáis, que no está el horno para bollos.

El resto de ofertas comienzan en la medianoche del día 13, y estarán disponibles en amazon.com/primeday.

Por cierto, supongo que ya lo habréis notado, pero todos los enlaces de amazon llevan el tag de afiliados de WWWhatsnew, por si decidís comprar algo y pagarnos un café de paso.