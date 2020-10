Analistas señalan que la suspensión del Direpre pone en duda la confianza en los comicios

Inesperado, susceptible, a destiempo. Ésas fueron las expresiones de tres analistas que opinaron sobre la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de suspender el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre). Pero señalan que el comportamiento de la población que irá a votar, será el eslabón que permita en la práctica, recuperar la certidumbre en este plebiscito.

Para el analista Daniel Valverde, la experiencia del año pasado tuvo que ver también con el sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y hoy se está abriendo el paraguas antes, pero generando muchas dudas sobre este sistema que se había anunciado como un método que iba a ser muy seguro y que iba a generar certidumbre.

“Es una decisión inesperada que pone en riesgo la estabilidad del proceso electoral, genera un ambiente de inquietud e incertidumbre. Pero creo que lo que hay que esperar es que este domingo, el trabajo logístico pueda permitirnos recuperar la confianza. Eso quiere decir que se instalen las mesas, que lleguen los jurados, que los materiales estén en los recintos, que no haya envíos errados de materiales a recintos que no corresponden y en definitiva, que la jornada de votación pueda de alguna manera, suplir esta noticia que no fue la esperada”, señaló.

En ese sentido, esperaba que esta situación de incertidumbre, sea superada y que el ritmo que le ponga el ciudadano asistiendo a los recintos, los jurados y el trabajo técnico logístico que hagan los tribunales, permitan recuperar esta confianza.

El analista Paúl Coca, sostuvo que, determinar la suspensión del Direpre, horas antes de las elecciones y cuando ya los compatriotas que viven en el exterior están votando, genera mucha susceptibilidad en la ciudadanía, “un detalle que no podemos obviar en ningún momento”.

“La idea es tener un solo conteo oficial, público, abierto y continuo. Pero haber suspendido este sistema, unas horas antes de las elecciones deja en dudas a un país que ya de por sí, está susceptible de lo que está pasando”, lamentó.

Por su parte, Carlos Börth, cuestionó la explicación escueta brindada por el TSE en la conferencia de prensa realizada la noche de este sábado. Por eso, es difícil opinar sobre el tema sin caer en simple especulación. Por ello, me limito a señalar que se trata de un renovado ejemplo de esas trascendentales decisiones cuya certeza y oportunidad sólo son demostradas por la praxis”, finalizó.