¿Andrew Garfield será Spider-Man nuevamente… junto a Tom Holland?

La fase 4 de Marvel Studios aún no ha podido arrancar por el tema de la pandemia, pero ya la casa de las ideas está planeándose para arrancar el año que viene con buenos anuncios y estrenos. Mientras se espera todo ese plan, Sony Pictures, también está armándose una sorpresa para los fanáticos del hombre araña.

Con información de SensaCine

Ya se había adelantado que Jamie Foxx está en conversaciones finales para regresar como el villano Electro, papel que encarnó en The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014) de Marc Webb, a su vez secuela de The Amazing Spider-Man (2012), con el actor Andrew Garfield como el Hombre Araña. ¿Y si Disney y Sony Pictures estuvieran dando los primeros pasos para desarrollar un Spider-Man: Un nuevo universo de acción real?

Obviamente, a estas alturas todo son conjeturas, más allá de la más que previsible vuelta de Jamie Foxx como Max Dillon. No sabemos, por ejemplo, si el ganador del Oscar por Ray interpretará una nueva versión del villano o la misma que ya conocíamos. Y, en cierto modo, ahí es donde se encuentra la clave. Andrew Garfield colgó el traje después de que The Amazing Spider-Man 2 no fuera todo lo convincente que se esperaba -a pesar de recaudar más de 700 millones de dólares en la taquilla mundial- y de ahí pasamos al ‘reboot’ del Trepamuros liderado por Tom Holland que comparten Sony Pictures y Disney. De este hemos visto de momento Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Lejos de casa (2019), ambas dirigidas por Jon Watts. J.K. Simmons incluso aparecía en la última como J. Jonah Jameson, así que todo es posible. ¿Y si, con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en el horizonte, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) comienza a tejer las redes de su multiverso?

ANDREW GARFIELD Y… ¿TOBEY MAGUIRE?

Da la casualidad de que Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará dirigida por Sam Raimi después de que Marvel y Scott Derrickson se separaran amistosamente debido a diferencias creativas. Si Foxx vuelve a meterse en la piel de Electro, ¿por qué no ver otra vez en pantalla a Andrew Garfield como The Amazing Spider-Man? ¿Y una reunión de Holland, Garfield y Tobey Maguire (Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3)? Soñar es gratis. Al fin y al cabo, a Sony le funcionó muy bien juntar superhéroes arácnidos en la arriba mencionada Un nuevo universo -Miles Morales, Peter B. Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Peni Parker y Spider-Ham-, ganadora del Oscar a la Mejor película de animación.

De producirse el esperado ‘crossover’, queda por ver si Garfield accedería. Desde que dijo adiós a las telarañas, el intérprete ha participado en producciones como 99 Homes (2014), Hasta el último hombre (2016) -por la que recibió una nominación al Oscar-, Silencio (2016), Una razón para vivir (2017) y Lo que esconde Silver Lake (2018). Como apunta Screen Rant, puede que no nos reencontremos con él en Spider-Man 3 -que sí contará cono Zendaya, Marisa Tomei, etc-, pero siempre existe la posibilidad de que esto suceda más adelante, cuando la ficción Bruja Escarlata y Visión destape el multiverso -como se espera- y Doctor Strange in the Multiverse of Madness profundice en sus características en el UCM. A esto hay que sumar el fichaje de Jonathan Majors (Territorio Lovecraft) por Ant-Man 3, en principio como Kang ‘El Conquistador’. Hasta que haya pistas sobre el tema, arriba tienes el tráiler de Viuda Negra.