Andrónico sobre modificación a 2/3: «Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver»

El senador electo del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrónico Rodríguez se refirió este miércoles al proyecto de resolución que modifica su reglamento para que los 2/3 sean reemplazados por «mayoría absoluta» en 11 decisiones, misma que fue aprobada ayer y explicó que esa determinación es parte del trabajo de la actual Asamblea Legislativa.

«Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, en la medida que se vaya a posibilitar la modificación del reglamento que se vaya a aplicar en la próxima Asamblea, entonces, no es una opinión nuestra para que se pueda direccionar de alguna manera si se debe o no modificar los dos tercios», sostuvo Rodríguez.

Al filo del cierre del mandato de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, el Movimiento Al Socialismo (MAS) modificó el reglamento de voto de los 2/3 establecidos en ambos hemiciclos por la «mayoría absoluta».