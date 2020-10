Antonio Napocho, el keniano que crea rutas e impulsa el turismo en la Llajta y Bolivia

Fuente: Opinión

Se enamoró de Cochabamba. Antonio Napocho Ekai es miembro de la tribu turkana de Kenia, un país del este de África. Llegó hace 15 años a la Llajta y quedó encantado con sus sitios turísticos, su gastronomía y su gente. Actualmente, crea rutas y potencia el turismo a nivel nacional.

Antonio, a sus 33 años, es propietario de Amazing Safaris, la agencia de turismo que ha llevado a cientos de bolivianos y extranjeros a recorrer toda Bolivia e incluso una vez al año viajan a Kenia, con una parada en Dubai, uniendo países.

Su “mano derecha” es Juan Quiroga, un hombre nacido en Totora (Cochabamba). Juntos hacen de los paseos y viajes experiencias inolvidables, y propician espacios de intercambio cultural, donde Napocho cuenta las costumbres, creencias y prácticas de su tribu, y se apresta a escuchar las inquietudes, curiosidades y experiencias del grupo con el que está de excursión.

Antonio estudió Agronomía en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y Turismo y Hotelería en la Universidad Privada del Valle. Ama Bolivia, cuando habla de este territorio se refiere como “nuestro país”. Su plato preferido es el sillpancho, aunque disfruta de todos los alimentos.

El joven de la tribu turkana contó cómo llegó a Bolivia y qué planes tiene a futuro para continuar impulsando el turismo.

P. ¿Cómo se dio tu llegada a Cochabamba, Bolivia?

R. Fue a través de la Iglesia católica con la comunidad misionera de San Pablo. Nosotros somos una tribu donde la mayoría de los niños no van a la escuela, lo que hacen es dar mano de obra en la casa. Como los papás son nómadas tienen cabezas de vacas, camellos y cabras, y uno se dedica a cuidarlas. La comunidad lo que haces es una especie de examen entre los hermanos, somos cinco en mi familia y soy el único que salió de la tribu, para ver cual está más listo para estudiar y le dan una beca.

Lo bueno es que te sacan de tu pueblo para que abras la mente y veas más allá. Eso te permite comparar culturas y vas creciendo como persona. Entonces, te llevan a otro país porque la comunidad tiene representación en diferentes países del mundo.

A mí me tocó escoger entre Bolivia y República Dominicana. Me gusta el fútbol y vi el mapamundi e identifiqué que Bolivia estaba cerca de Argentina y Brasil, entonces dije aquí voy a poder ver a los jugadores que adoro y escogí Bolivia.

Los 15 años que estoy en Bolivia los he pasado en Cochabamba. Me gusta mucho la gastronomía y la gente e incluso cuando voy a otros departamentos se dan cuenta, que no soy boliviano, pero que tengo el acento de los qhochalas. Estoy acostumbrado, me tocó ganar un trabajo en Santa Cruz, pero no pude y me regresé a la Llajta.

P. Son 15 años que estas en Cochabamba, ¿Qué te enamoro?

R. Son tantas cosas que me han hecho enamorar de Bolivia. Inicialmente, hice prácticas cuando terminaba Agronomía y me fui por los pueblos del Valle Alto y Valle Bajo, y por eso ahora hemos implementado rutas gastronómicas y hacer crecer a Cochabamba.

La gente del campo se siente feliz con tu llegada y te tratan muy bien. Son familias bastante acogedoras. De ahí nace la idea de impulsar y potenciar el turismo.

Los detalles son importantes. “Enamorar” significa lo mismo en cualquier idioma, pero lo que varía es la manera en que enamoras. En mi pueblo una mujer linda es aquella que tiene muchos collares porque eso significa que es trabajadora, ejemplar, que será buena madre y un ejemplo de la familia. Así vemos nosotros allá y cuantos más collares tenga es más hermosa. Aquí, no tiene el mismo significado y yo cuento mis tradiciones y costumbres a dónde voy y eso le gusta a la gente. También les hace valorar el lugar donde se encuentran porque a veces nos quejamos y hay pueblos donde uno tiene que esforzarse más para salir adelante.

P. ¿Cuándo nace Amazing Safari?

R. Amazing Safari nace el 24 de noviembre de 2013, el año que terminé mi licenciatura en Turismo y Hotelería. Me gusta más el turismo y por eso me enfoqué en ello. Me encanta que la gente disfrute y compartir porque eso nos hace crecer.

Nuestra propuesta no se enfoca solamente en el paseo, le damos un toque diferente. Somos muchas agencias que ofrecemos paquetes turísticos, pero debemos resaltar y no ser uno más. Además, del buen servicio, trato y hacerles conocer la historia de los sitios que visitamos le damos un toque especial a esta experiencia porque compartimos parte de nuestra cultura y tradiciones. Yo les hablo de mi tribu, de cómo ve la belleza mi pueblo y vemos nuestras diferencias y similitudes.

P. ¿El nombre y logo de la agencia tiene algo que ver con tu tribu, con tus costumbres y creencias?

R. Sí, amazing significa alucinante y safari proviene del idioma suajili que quiere decir expedición o salir de tu lugar de residencia por más de 24 horas. Entonces, lo que ofrecemos son viajes y paseos alucinantes.

Ahora, en el logo de la agencia se ve a un hombre sentado con una lanza y un escudo, para mi tribu eso es significativo porque los hombres manejan ambas armas como señal de que la persona está lista para cualquier cosa. Es un líder y ejemplo que guía a la tribu y responde ante cualquier problema que pudiese ocurrir.

El logo es muy significativo para mí y mi tribu, por eso me acompaña siempre.

P. ¿Las personas con las que viajaste se han visto sorprendidas al ver que un extranjero es el guía?

R. Sí, muchas personas se han sorprendido y me dicen que increíble que siendo de otro país ames tanto mi tierra y conozcas más que yo. Son palabras que me motivan y me dan ganas de seguir conociendo más.

Ha sido complicado crecer, pero hemos arrancado y nuestra mejor publicidad es la referencia de la gente que viaja con nosotros. Hay grupos con los que hemos ido a todo lado y ya no sabemos dónde más irnos. Estamos muy contentos por el apoyo que hemos recibido de la gente.

Las autoridades y los establecimientos deberían impulsar más el turismo y conocer primero Cochabamba. He visto promociones que se van a otros países, pero digo Bolivia es tan rico y la única manera de hacerla crecer es inculcando y enseñando a nuestros jóvenes porque si no visitan nunca van a hablar turísticamente de su país, pienso que eso se debería implementar.

P. ¿Qué destinos ofrece Amazing Safari?

R. Bolivia tiene todos los climas y enamora a cualquiera. Ahora, estamos con paseos a Mizque que es el “boom” desde que se ha reactivado el turismo y también estamos alistándonos para irnos a Toro Toro y Uyuni para Todos Santos, porque será un fin de semana largo.

También hacemos rutas a La Paz, Copacabana y Tiwanaku. Vamos a Samaipata, Sehuencas, Trópico y una vez al año conformamos grupos para irnos a África. Este último destino impresiona a la gente porque hacemos parada en Dubai. Es un viaje que no solo te ofrece ver leones, en realidad vuelves con otro pensamiento y aprendes muchísimo.

P. ¿Tenemos entendido que también estás impulsando el turismo gastronómico en Cochabamba?

R. Con la ruta gastronómica, visitamos Punata y les mostramos la elaboración de la chicha desde el grano de maíz hasta el producto final. Asimismo, la elaboración del rosquete de principio a fin.

También vamos por Arani para que la gente aprenda cómo se elabora el pan. En Cliza, comemos pichón y en Huayculi se destaca la alfarería con la elaboración de vasijas de barro.

La idea es crear rutas para que no solo sea el nombre de la ciudad gastronómica. Debemos enamorar a los turistas de esos circuitos, donde no solo degustemos de la comida, también aprendamos y palpemos la realidad y eso nos hará crecer como ciudad gastronómica de Bolivia.

P. ¿Hemos visto que también estás apoyando a los guías locales en las comunidades que visitan?

R. Esa es la idea del turismo, sino el nombre no tendría sentido. La intención es hacer crecer a la gente y comunidad económicamente, que ellos se beneficien de lo que vamos a ver y generen por sus atractivos.

Por ejemplo, en los paseos a Mizque la alimentación es lo típico y elaborado por la gente del lugar. Ahora, en el tema de guías es importante apoyarlos y también nos dan una mano. No es solo ganar para uno mismo, sino ir y hacer crecer a otras personas en el camino, en este caso a la comunidad.

Nuestros grupos tienen que ver un guía de allá (del lugar) y si la gente no conoce cómo impulsar el turismo les enseñamos y ayudamos con charlas, y les decimos en qué debemos mejorar, es un apoyo constante para crecer.

P. ¿Qué se viene más adelante?, ¿tienes pensando volver a Kenia?

R. La idea es continuar creciendo, queremos llevar gente de Bolivia a África para que conozcan. Mi intención es que esto fluya de manera continua y de repente establecerme en Kenia y recibir gente allá o venir y llevar desde aquí, porque eso le gusta a la mayoría de los turistas.

Quiero abrir más adelante una sucursal de Amazing Safari en Kenia. Por el momento, estamos aquí y seguimos apoyando al turismo.