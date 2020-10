Arce: “Evo va a estar bastante ocupado tratando de resolver los juicios que tiene”

Fuente: Los Tiempos

El presidente electo Luis Arce, reiteró que Evo Morales no tiene ninguna participación en el nuevo Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y asegura que “lo que pueda hacer o decir el compañero Evo” no vaya a afectarle.

El exministro de Economía concedió una entrevista al diario español El País en el que dijo que Morales es un líder “indiscutible e histórico del proceso de cambio” que no va a cambiar.

“Pero lo cierto es que en el Gobierno no tiene ninguna participación; él tiene su rol como presidente del MAS, que es importantísimo. En este tiempo nos hemos dado cuenta de que fallamos al no fortalecer las instancias del propio MAS. Él puede contribuir en las relaciones [del Gobierno] con las organizaciones sociales. Y también va a estar bastante ocupado tratando de resolver los juicios que tiene. No vemos que lo que pueda hacer o decir el compañero Evo vaya a afectarnos. Lo que hagamos y no hagamos, los errores que cometamos nosotros, eso es lo que nos puede afectar. La pelota está en nuestra cancha”.

También señaló que los opositores o los que odian al MAS “son una minoría, y una minoría bien minoría”, por lo tanto, apostará por “conversar” con todos los sectores, inclusive con Luis Fernando Camacho.