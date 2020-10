Arce se congracia con la prensa y Tuto cierra su campaña con cueca

Erika Segales / Página Siete

Ayer, la urbe paceña fue el escenario de las actividades proselitistas del MAS y Libre 21. Mientras que el candidato Luis Arce se congraciaba con la prensa, después de la arremetida de Evo Morales; el binomio de Tuto Quiroga y Tomasa Yarhui recorrieron las calles de La Paz en caravana y cerraron su campaña al ritmo de cueca.

En días pasados, desde su asilo en Argentina, Morales calificó a los medios de comunicación como los “enemigos número uno”. Advirtió que si el MAS retorna al poder “tendrá que hacer algo”, porque en su opinión son “cómplices del golpe de Estado”.

En discrepancia, el presidenciable del MAS señaló: “No comparto lo que dice el compañero Evo. Yo creo que la prensa juega un rol protagónico e importante. Para esto es que he mencionado que recuperemos la patria junto con la prensa”.

Desde la militancia azul se difundieron dos invitaciones para concretar encuentros con los periodistas. El primero a un desayuno en el mercado Lanza a las 8:30 y el segundo a un partido de básquet en las canchas de la avenida Zavaleta a las 10:00.

En compañía de las caseras del mercado y un desayuno con sándwich de chorizo, Arce se comprometió a “respetar la libertad de expresión y de prensa”. Más tarde cambió su camisa a cuadros por una camiseta sin mangas y se dispuso a mostrar su habilidad en el baloncesto.

Asimismo, el binomio de Libre 21 recorrió las calles de la urbe paceña en una caravana verde que partió desde El Alto. El puente Bolivia, Ciudad Satélite, la avenida Antofagasta y la Ceja fueron parte del trayecto antes de ingresar a La Paz por la avenida Naciones Unidas.

Quiroga y Yarhui pasaron por La Portada, Villa Victoria, el Cementerio General, el centro paceño, la curva de Holguín y la plaza Humbolt, antes de llegar al atrio de la iglesia de San Miguel, en la calle 21 de Calacoto. Allí su militancia los esperaba para el acto de cierre de campaña en La Paz.

“Estamos aquí representando esa Bolivia pluricultural, entre el hombre y la mujer, entre el campo y la ciudad. Es momento que nos miremos de igual a igual. Necesitamos un país con desarrollo, paz social, progreso y empleos, donde cabemos indígenas y no indígenas. Doy gracias a Dios, al pueblo y sobre todo a Jorge Quiroga por la confianza. Me voy a convertir en la primera mujer indígena vicepresidente de Bolivia”, dijo Yarhui.

En su alocución Quiroga expresó: “Yo sé la consigna utilitaria y parece conveniente para que no gane Arce, pero puede llegar un gobierno que no salva la economía, que no recupera la democracia, que no fortalece instituciones, que no procesa ante la justicia a los delincuentes, que no tiene firmeza para luchar contra el narcotráfico. Pregúntense si van a correr el riesgo de encumbrar a un gobierno que no garantiza que Evo Morales no vuelva mañana”.

El presidenciable remarcó la necesidad de tener un país unido, sin divisiones entre regiones, géneros o generaciones.

Se despidió exclamando “Viva mi patria Bolivia”, frase que también es título de la famosa cueca que la banda que acompañaba a la militancia interpretó. Con pañuelo en mano, Tuto, Tomasa y sus candidatos cerraron la campaña en La Paz.

Violencia persiste en Santa Cruz

Pese a los llamados de los organismos internacionales, instancias de defensa de derechos humanos y la Iglesia Católica para que las campañas electorales se realicen en un clima de paz, los episodios de intolerancia continúan en Santa Cruz.

“¡Fuera! Estuvieron 14 años haciendo lo que les dio la gana. Váyanse, no hay paso aquí”, fueron los gritos de los militantes de Creemos para impedir que una caravana del MAS ingrese a la plaza de San José de Chiquitos. El hecho fue difundido por el noticiero Chiquitano TV13.

“No vamos a dejar pasar a nadie, a ningún masista”, dijo una joven. Ella fue secundada por un muchacho que expresó: “Ellos vienen a provocar. Están viendo que la calle está cerrada… 14 años ya los aguantamos”.

El 7 de octubre, la misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que en un mes de campaña se registraron 41 episodios violentos.

CC hace campaña en el trópico cochabambino, bastión del MAS

El jefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC) en Cochabamba, Saúl Lara, dio a conocer, a través de su cuenta de Facebook, que la alianza naranja consiguió hacer campaña en el trópico cochabambino, considerado bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“¡Gracias Chapare! Hemos recibido el apoyo de pobladores y dirigentes de esta hermosa tierra, donde se empieza a sentir la valentía y la decisión de quienes optan por un país con democracia, transparencia y desarrollo verdadero”, escribió en una publicación.

Difundió las fotografías de un encuentro en un ambiente cerrado en el que se distribuyó bolsas con coca con la etiqueta: “Mesa presidente”.

Evo Morales, líder del partido, inició su vida sindical en el trópico cochabambino y desde allí se lanzó a la arena política. Esta región también fue el último refugio del expresidente, tras su dimisión por el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señaló indicios de irregularidad en los comicios de 2019.

Un informe del Ministerio de la Presidencia señaló que los municipios de Chimoré, Colomi, Puerto Villarroel, Shinahota, Villa Gualberto Villarroel y Villa Tunari, que conforman el trópico cochabambino, se beneficiaron con 417 proyectos por 1.422 millones de bolivianos del programa “Evo Cumple”, tres veces más que la región cocalera de los Yungas.

Hace tres semanas el candidato a primer senador de Cochabamba, Leonardo Loza, aseveró que cualquier partido puede realizar campaña en ese departamento y que los militantes del MAS no incurrirían en actos de violencia.

“En cualquier parte de las 16 provincias si quieren realizar (campaña), si tienen militancia, pues lo harán, no hay ningún problema. No lo vamos a quemar, golpear o provocar. Como cualquier ser humano tenemos el derecho político”, manifestó.

No obstante, hace una semana la candidata a primera senadora de Cochabamba por CC Andrea Barrientos denunció que ella y los militantes que la acompañaban fueron agredidos en la localidad de Pojo. La alianza señaló como responsables del ataque a militantes del MAS. La acusación fue rechazada por ese partido.

Al respecto, la diputada Sonia Brito dijo que los actos de violencia contra CC son “reacciones del pueblo”.