Archondo: Arce le dijo a Evo que lo del Tipnis fue un error

Fuente: Página Siete / La Paz

El periodista y analista Rafael Archondo afirmó que el presidente electo Luis Arce dijo al entonces presidente Evo Morales, en 2011 en EEUU, que la determinación de construir una carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) era un error. Dicho gesto, dice Archondo, le da la esperanza de que Arce gobernará sin la influencia del exmandatario refugiado en Argentina.

En el programa En Portada, transmitido por las plataformas digitales de Página Siete y Asuntos Centrales, el periodista compartió la anécdota de forma primicial, del instante en que presenció el encuentro entre Arce y Morales cuando Archondo era parte del cuerpo diplomático ante las Naciones Unidas.

¿Cuál será el MAS que gobernará el país los siguientes cinco años? ¿el ala tecnocrática de Luis Arce, el ala conciliadora de algunos sectores, el MAS con una visión más indígena de David Choquehuanca o una mezcla de estas tres posibilidades?

Como periodista les comparto una miniprimicia en 2011. Me tocó estar con Luis Arce y David Choquehuanca en Nueva York (EEUU), cuando yo trabajaba en la misión diplomática de Bolivia ante las Naciones Unidas, después de que Pablo Solón me dejó en ese cargo.

Ahí pude ver de manera absolutamente exclusiva, como único testigo, el momento en que Luis Arce dijo a Evo Morales, semanas antes de la represión (a la marcha de los indígenas) en Chaparina, que lo que se había hecho en el Tipnis había sido un error. Yo lo escuché.

Evo Morales lo miró, lo escuchó y no le respondió nada. Entonces, esa pequeña experiencia, muy breve de unos minutos, me hace pensar que Luis Arce va a gobernar siendo él. Es decir, sin ser un apéndice de Buenos Aires, ni del expresidente, tengo esa fe. Porque pude ver aquel pequeño gesto de autonomía de uno de los ministros más importantes que, arriesgando el cargo, se atrevió a decir a Evo que todo lo que se había hecho en el Tipnis fue una equivocación, sabiendo que el propio Evo estaba completamente de acuerdo con la carretera (que debía atravesar por el Tipnis).

Y también conozco un poco a David Choquehuanca. Siento que efectivamente no tiene un perfil alto, no le gusta ser protagonista, no le gusta pelear, pero que durante los 11 años que estuvo en la Cancillería sufrió un asedio permanente, implacable que venía de la Vicepresidencia (a cargo de Álvaro García Linera) y a pesar de ese acoso él pudo mantenerse en el espacio con muchas dificultades.

Yo sé que muchas personas lo critican por no ser firme y haberse dejado bajar, cuando el Pacto de Unidad había dicho que sea (candidato a) presidente. Yo sé que esas críticas están ahí, las escucho cuando salgo en defensa de él, pero yo creo que es un hombre realista, concertador, bueno, y por esas razones tengo la esperanza de que esta segunda fase del gobierno del Movimiento Al Socialismo sea diferente.

Y si del otro lado está Carlos Mesa, un grupo diferente de Comunidad Ciudadana y por supuesto un pueblo cruceño a nombre de Creemos, tengo esperanza que haya un sistema político, con diálogo, concertación, donde se puedan aprobar cosas en conjunto, donde se deje de lado la persecución, y que la violencia esté marginada los siguientes cinco años.

¿Cómo será la relación entre Luis Arce y Evo Morales?, ¿cree que será una relación armónica entre el ex y el presidente?

Puede parecer contradictorio, pero tengo fe en que eso suceda: que haya reconciliación con el país, que Evo Morales se mantenga al margen del Gobierno, pero puede que los datos de la realidad quizá nos desmientan.