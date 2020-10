Arias: El MAS tiene una nueva oportunidad para gobernar de un manera diferente a los 14 años

Una nueva oportunidad para enmendar errores. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, reconoció la victoria electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), según el conteo rápido de votos, y destacó el anunció de su candidato, Luis Arce, y algunos de sus dirigentes de abrir las puertas del órgano Ejecutivo a la juventud, aunque esperará la consolidación de esta iniciativa.

Arias también indicó que al obtener una nueva gestión, el partido azul tiene una nueva oportunidad para administración el país de una manera diferente a la realizada durante la gestión de Evo Morales.

“Es una nueva oportunidad para el MAS y nueva oportunidad para los que no creen en el MAS, me refiero a que ellos tienen una nueva oportunidad para gobernar de una manera diferente a las de los 14 años y los que no creen en el MAS pueden renovarse y actualizarse”, manifestó.

Para la autoridad, ni siquiera el partido azul esperaba ganar las elecciones nacionales con una amplia diferencia y, al igual que los candidatos contrarios al MAS, esperaban una segunda vuelta.

Asimismo, también indicó que el proceso electoral evidenció que los frentes políticos, ni siquiera el MAS, está conectados con la población mediante medios tecnológicos, haciendo imprescindible la renovación generacional del ambiente político.