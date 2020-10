Arias: «Fue un error de nuestro gobierno la postulación de la Presidenta y a partir de eso se arruinó todo»

Fuentes: ABI / Video: Cadena A



Con un tono de autocrítica, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó que fue un error del gobierno que la presidenta Jeanine Áñez se haya postulado en las elecciones que tuvieron lugar el 18 de octubre.

«Fue un error de nuestro gobierno la postulación de nuestra Presidenta y a partir de eso se arruinó todo, porque de ser extraordinarios pasamos a ser ordinarios, (entonces) fue un error», dijo Arias, en una entrevista con Cadena A.

Agregó que esa candidatura «tapó todo» lo que se estaba haciendo bien porque la administración gubernamental ya era considerada un rival más rumbo a las elecciones generales que, finalmente favorecieron al Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Entonces cualquier defecto que cometíamos, se convertía en grande (…), los medios de comunicación eran implacables porque éramos candidatos y nos tenían que tratar a todos (igual), como corresponde; en cambio, si no hubiésemos sido candidatos, yo creo que otro hubiera sido el cantar, o sea, hubiésemos sido extraordinarios», insistió.

La autoridad remarcó que el gobierno de Áñez hizo «cosas muy grandes» en los más de 11 meses de gestión y, por eso, ahora no se entregará a la nueva administración «un país destruido como la Argentina».

«Además, otro problema que tuvimos, (es la) falta de gestión comunicacional. No supimos vender muy bien las cosas que hemos hecho. Pero, yo me siento muy orgulloso de las cosas que hemos hecho, hemos trabajado fuerte, los ministros nos hemos metido mañana, tarde y noche, (aunque) no exentos de errores, de metidas de pata», puntualizó.