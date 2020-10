Fuente: ATB

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se refirió al caso Elfec en conferencia de prensa la tarde de este miércoles. “Nos han robado Elfec y no nos han pagado ni se le dio un solo centavo a los cochabambinos”, señaló la autoridad.

“Y no nos han pagado, no se ha nacionalizado, ni se ha dado un solo centavo a los cochabambinos, una empresa nuestra, no era una empresa de los masistas que robaron Elfec a Cochabamba”, agregó la autoridad.